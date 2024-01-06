روحیه بالای بازیکنان تیم ملی درتمرین بانشاط/ طارمی به تهران برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم ملی فوتبال ایران پس از پیروزی دو بر یک مقابل بورکینافاسو با روحیه بالای بازیکنان و شوخی هایشان با یکدیگر پیگیری شد.
* بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۱۲:۴۵ ظهر امروز برای تمرین ریکاوری پس از مسابقه شب گذشته با بورکینافاسو، وارد زمین چمن استادیوم المپیک کیش شده و زیر نظر امیر قلعهنویی و کادر فنی، به تمرین پرداختند.
* محمدحسین کنعانیزادگان و شجاع خلیلزاده با هم وارد زمین شده و با توپ به پاسکاری مشغول شدند.
* حسن تفتیان، قهرمان دوومیدانی ایران هم برای تمرین روی پیست تارتان ورزشگاه کیش در این مجموعه حضور داشت و رکوردگیری تمرین را انجام میداد.
* روزبه چشمی، سامان فلاح و مهدی قایدی با نظر تیم رسانهای تیم ملی فوتبال به محل تعیینشده آمده و به گفتوگو با خبرنگاران پرداختند.
* امیر قلعهنویی از ابتدای تمرین میان زمین چمن حضور داشت.
* سیدحسین حسینی که روز گذشته بازی نکرد اختصاصی با آلین دینکا تمرین کرد. سایر بازیکنان پیش از شروع رسمی جلسه تمرینی همراه با علیاصغر قربانعلیپور بانرمدوی گرم کردند. در این حین آنتونیو مانیکونه با سعید عزتاللهی به شکل ویژه صحبت میکرد.
* حمید مطهری و آندرانیک تیموریان در بخشی از تمرین به پاسکاری تکضرب و ۲ استپ پرداختند که این موضوع کری و کلکل بین مطهری و آندو را به همراه داشت. مطهری پاسهای محکمی به آندو میفرستاد که این مسئله نگرانی شوخطبعانه آندو از پارگی تاندونش را به همراه داشت.
* حمید مطهری و آندرانیک تیموریان در بخشی از تمرین به پاسکاری تکضرب و ۲ استپ پرداختند که این موضوع کری و کلکل بین مطهری و آندو را به همراه داشت. مطهری پاسهای محکمی به آندو میفرستاد که این مسئله نگرانی شوخطبعانه آندو از پارگی تاندونش را به همراه داشت.
* آندرانیک تیموریان و حمید مطهری پا به پای سایر بازیکنان تیم ملی که روز گذشته مقابل بورکینافاسو بازی کرده بودند، تمرین ریکاوری روی چمن را انجام دادند.
* در ادامه بازیکنان تیم ملی به ۳ گروه تقسیم شدند تا زیرنظر مربیان تیم ملی آقاوسط بازی کنند. نکته جالب این بود که بازیکنان گروههای مختلف تیم ملی دوست داشتند آندو کنار آنها تمرین کند.
* رامین رضاییان، علیرضا جهانبخش، کریم انصاریفرد، سعید عزت اللهی و احسان حاجیصفی کنار هم تمرین کردند. رضاییان نسبت به خشکی چمن اعتراض داشت اما سایر بازیکنان تیم ملی ایران با او هم عقیده نبودند.
مهدی طارمی ظهر امروز شنبه ۱۶ دی با اجازه از سرمربی و سرپرست تیم ملی برای انجام کار شخصی چند ساعت به تهران سفر کرد و فردا صبح به جمع ملیپوشان اضافه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دیدارهای تیم ملی به شرح زیر است:
* ایران - فلسطین (۲۴ دی - ساعت ۲۱ - ورزشگاه اجوکیشن سیتی)
* ایران - هنگ کنگ (۲۹ دی - ساعت ۲۱ - ورزشگاه خلیفه)
* ایران - امارات (۳ بهمن - ساعت ۱۸:۳۰ - ورزشگاه اجوکیشن سیتی)
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