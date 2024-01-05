داعش و امریکا از حاج قاسم و جبهه مقاومت سیلی خورده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قدوسی نژاد در خطبه‌های نماز جمعه امروز ورامین طی سخنانی ضمن گرامیداشت روز و هفته زن گفت: این روز فرصتی برای توجه به جایگاه و کرامت بانوان است.

وی با بیان اینکه بهترین الگو برای بانوان حضرت زهرا (س) است، اضافه کرد: این مساله باید در تمام ابعاد مورد توجه قرار گیرد، چرا که دشمنان تصمیم دارند، کرامت زنان مسلمان را مخدوش کنند.

قدوسی نژاد اضافه کرد: حضرت زهرا (س) الگوی برجسته و شاخصی برای بانوان در همه تاریخ و جغرافیای جهان است، این الگو بودن نکته‌ای نیست، که تنها شیعیان به آن اذعان داشته باشند، بلکه وقتی منابع تاریخی و روایی را بررسی می‌کنیم با نمونه‌های بسیاری مواجه می‌شویم که حتی علمای غیر شیعی اعم از دانشمندان اهل سنت و حتی بزرگان مسیحیت و سایر ادیان به آن اشاره کرده‌اند.

امام جمعه موقت ورامین سپس در بخشی دیگر از خطبه‌های نماز جمعه این شهر گفت: جنایت وحشیانه عمال استکبار در کرمان و شهادت عده‌ای از مردم عزیز ملت را عزادار کرد، این واقعه تأسف بار را به مقام معظم رهبری و خانواده‌های شهدا تسلیت می‌گوئیم.

وی گفت: گروهک کثیف داعش مسئولیت این جنایت را بر عهده گرفته است، این گروهک از حاج قاسم و جبهه مقاومت سیلی خورده است، اینها همیشه به فکر انتقام از ملت ایران هستند، دشمنان از حاج قاسم کینه دارند، نقشه دشمنان برای تشکیل یک اسرائیل دیگر در منطقه به دست حاج قاسم بر آب شد و بر همین اساس از زائران او کینه به دل دارند.

قدوسی نژاد افزود: جنایت حرم شاهچراغ فراموش نشده و هرگز فراموش نمی‌شود، ولی این گروه مفلوک و حامیان آمریکایی و اسرائیلی آنها بدانند نزد ملت‌ها منفور هستند و اگر فکر می‌کنند با این جنایات می‌توان در عزم و اراده ملت ایران خللی وارد کرد کور خوانده اند.