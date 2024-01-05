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۱۵ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۳۷

امام جمعه کنگان:

انتقام سخت از عاملان جنایات تروریستی خواسته مردم است

انتقام سخت از عاملان جنایات تروریستی خواسته مردم است

بوشهر- امام جمعه کنگان گفت: انتظار ملت ایران از مسؤولان کشور، انتقام سخت از عاملان جنایات تروریستی در کرمان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود محمودی در نماز جمعه کنگان با محکوم کردن جنایات تروریستی در گلزار شهدای کرمان افزود: ضمن محکوم نمودن این اقدام شنیع و جنایت هولناک، مطالبه مردم از مسئولان کشور، انتقام سخت از عاملین و آمرین این اقدام تروریستی است.

امام جمعه کنگان بیان کرد: دشمن ثابت کرد حتی بعد از شهادت سردار دل‌ها همچنان از عشق و وفاداری آن بزرگ مرد و سرباز ولایت هراس دارد و تلاش می‌کند با جنایات تروریستی به نوعی سیلی‌های خورده از ایران مقتدر، حزب الله، انصارالله، حشد الشعبی و حماس و دیگر گروه‌ها و جریان‌های مقاومت را جبران کند که البته ناکام و راه به جایی نخواهد برد.

خطیب جمعه کنگان با گرامیداشت یاد و خاطره سردار دل‌ها و شهدای حادثه تروریستی در کرمان و آرزوی سلامتی برای مجروحین گفت: این اقدامات زشت و غیر انسانی نشان توحش دشمنان و نیز ضعف، استیصال و افول آنهاست.

محمودی با انتقاد از محدود افرادی که تلاش می‌کنند دستگاه‌های امنیتی و انتظامی را زیر سوال ببرند، عنوان داشت: با بیداری و هوشیاری و اقدام بهنگام نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی و انتظامی کشور، صدها توطئه دشمنان در نطفه خفه شد و همه باید قدردان مجاهدت کسانی باشیم که گمنام از کیان نظام و ملت دفاع و گاهی به دلایلی حتی کوچک‌ترین خبری از رشادت و کار بزرگ خود را اطلاع رسانی نمی‌کنند.

وی در فراز دیگری از خطبه‌ها با تبیین قطره‌ای از اقیانوس با عظمت و بیکران حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) گفت: دخت نبی مکرم اسلام مادری نمونه، دختر و همسر و فرزندی نمونه و زنی بی‌نظیر در طول تاریخ است که در عظمتش همین بس که به نص صریح کلام نبوی، خشنودی و غضب الهی در گرو خشنودی و غضب حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها است.

امام جمعه کنگان با تحلیلی بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص زن و مقام و جایگاه زنان گفت: اسلام به زنان شخصیت، شرافت و عزت بخشید و موجب سربلندی و مباهات زنان شد.

محمودی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو بویژه شهید بزرگ سید حسن علم الهدی در هویزه از رشادت، اخلاص، ایثار و جانفشانی آن شهید بزرگ تجلیل کرد.

وی با اشاره به سالروز کشف حجاب رضاخانی افزود: کسانی که دنبال بزک کردن گذشته‌اند باید بدانند جریان و قانون کشف حجاب و بی حجابی میراث رضاخان پهلوی است.

خطیب جمعه افزود: نکته مهم در مورد حجاب اینست که جدای از اهمیت و تاکید دین، حجاب و عفاف از مهمترین مسائل در فرهنگ و آداب و رسوم ایران است و حتی کسانی که مسلمان هم نبوده و تابع ادیان دیگر بودند به مسئله حجاب اهتمام می‌ورزیدند.

محمودی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات کربلای ۵ و نیز قیام خونین ۱۹ دی قم گفت: قیام ۱۹ دی بسترساز حاکمیت و جایگزینی نظام دینی به جای نظام طاغوتی شد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت انتخابات و نیز دعوت مردم به حضور پرشور در انتخابات پایان سال، به مسئله تأیید صلاحیت‌ها و نیز جایگاه قانونی شورای نگهبان اشاره و عنوان کرد: به نص صریح قانون، شورای نگهبان قانون اساسی فصل الخطاب است و همه باید از قانون تمکین کنند.

کد مطلب 5986183

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