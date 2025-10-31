امام جمعه موقت کنگان: نفرت از آمریکا به یک مسئله جهانی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صفا در نماز جمعه کنگان با تسلیت شهادت اول شهیده راه ولایت حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها اظهار کرد: خدامحوری، خداباوری، ولایتمداری و ولایت محوری درس بزرگ زندگانی سرور زنان عالم و سرور زنان اهل بهشت است.

وی با استناد به احادیثی از نبی مکرم اسلام و اهل بیت مکرم ایشان در خصوص شأن و جایگاه بزرگ بانوی عالم، اظهار نمود: در عظمت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها همین بس که به نص صریح روایات رضایت و خشم و غضب پروردگار و رسولش در گرو رضایت و خشم و غضب حضرت فاطمه زهرا علیها سلام الله است و امام زمان ارواحنافداه نیز آن بزرگ بانو را الگوی خود معرفی می‌کند.

خطیب موقت جمعه کنگان با بیان اینکه احترام به زهرای مرضیه سلام الله علیها یک محبت بین المللی است عنوان کرد: همه مردم، هیأت‌های مذهبی، دسته جات و مسئولان تلاش کنند ضمن حفظ حرمت عزای فاطمیه، مراسم شهادت بزرگ بانوی اسلام را با عظمت برگزار کنند.

وی به موضوع مهم و سرنوشت ساز تقوا و رعایت حدود الهی اشاره و گفت: رهاورد خطبه‌های نماز جمعه دعوت به تقوای الهی است.

صفا با گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان و تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام (ره) گفت: امروز نفرت از استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار و سگ هار منطقه رژیم کودک کش صهیونیستی تبدیل به یک مسئله جهانی شده است. گواه بر نفرت از آمریکا همین تظاهرات میلیونی در خود این کشور است.

تکیه بر توان داخل

خطیب موقت جمعه کنگان بیان داشت: امروز بعد از ۴۶ سال از استکبار ستیزی و مجاهدت فرزندان این مرز و بوم به جایگاهی رسیدیم که فرهنگ مقاومت و استکبار ستیزی به تمام دنیا صادر شده است.

صفا تاکید کرد: امروز به برکت نظام دینی و هدایت‌های امامین انقلاب جمهوری اسلامی با تکیه بر توان داخل به جایی رسیده است که در عمده علوم روز دنیا از کشورهای پیشتاز و پیش قراول است.

وی به ماهیت مبارزه با استکبار به‌عنوان اصل راهبردی در جمهوری اسلامی ایران اشاره و عنوان نمود: شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل تا نابودی جرثومه‌های فساد ادامه خواهد داشت.

امام جمعه موقت کنگان طاغوت زدایی و استکبار ستیزی را مشی و منش انبیا و اولیای الهی دانست و خاطر نشان ساخت: انبیا و حجج الهی پرچم‌داران مبارزه با استکبار و طاغوت زمان بودند.

صفا عنوان داشت: ابلیس نقطه آغازین استکبار بود و امروز آمریکا، اسرائیل و انگلیس ابلیس‌های زمان اند.

وی گریزی به زندگانی و مشی و سیره نبوی، آقا امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندان آنان زد و تاکید نمود: استکبار ستیزی و مقابله با خط و جریان استکبار سیره و مشی بزرگان دین بود.

