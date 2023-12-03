بازدید نماینده ولی فقیه در امور حج از بنیاد قرآنی رستو در مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت به همراه محمد رضا بک صحرایی کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی، حجت‌الاسلام منصور میراحمدی معاون امور بین‌الملل بعثه مقام معظم رهبری و حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی رایزن فرهنگی کشورمان در مالزی از بنیاد قرآنی رستو در کوالالامپور بازدید کردند و با داتوک عبدالطیف میراسا به گفت‌وگو پرداختند.

بر اساس این گزارش، داتوک عبدالطیف میراسا مدیر بنیاد قرآنی رستو، گفت: رستو بزرگترین بنیاد قرآنی کشور مالزی است که در زمینه حفظ، آموزش مبانی قرآن و هنر قرآنی فعالیت می‌کند.

وی افزود: در بنیاد رستو تذهیب و تنوع رنگ قرآن با توجه به اقلیم هر ایالت در کشور مالزی انجام می‌شود و مسلمانان این کشور صفحه آرایی قرآن را با سلایق و علایق شأن می‌بینند.

مدیر بنیاد قرآنی رستو، به سفر هیأت ۱۰ نفره این بنیاد به ایران اشاره کرد و افزود: ما در این سفر در جریان فعالیت‌های مراکز مهم چاپ و نشر قرآن در ایران قرار گرفتیم و راه‌های توسعه و گسترش همکاری‌هایمان بررسی شد.

داتوک عبدالطیف میراسا، با اشاره به هتک حرمت به قرآن در برخی از کشورها عنوان کرد: ما در این بنیاد تصمیم گرفتم به ازای هر یک جلد قرآن که در کشور سوئد سوزانده می‌شود یک میلیون جلد قرآن چاپ و به کشورهای مختلف ارسال کنیم البته تا پایان دسامبر نیز ۵۰۰ هزار جلد قرآن به کشورهای دیگر ارسال می‌شود.

در ادامه این دیدار حجت الاسلام نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت به آماده شدن نسخه ترجمه صوتی قرآن با مرکز تحقیقات اصفهان اشاره کرد و پیشنهاد داد: می‌توان نسخه مصوت قرآن را نیز به زبان مالایی و انگلیسی ترجمه کرد.

همچنین در ادامه حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی نیز به سفر هیأت قرآنی ایران به مالزی در آینده اشاره کرد و افزود: قرار است ایران و مالزی در چاپ مصحف قرآن مشترک به زودی همکاری کنند.

وی افزود: این توافق و تفاهم‌نامه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی پیگیری شده و در همین راستا و به میزبانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیران ارشد بنیاد رستو به تهران دعوت شدند.

ارزانی با بیان اینکه رستو بزرگترین بنیاد قرآنی در دنیا بعد از المدینه است، اضافه کرد: امیدوارم بتوانیم در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی از خدمات ارزشمند این بنیاد در زمینه نشر معارف قرآنی با همکاری کشورمان بهره ببریم.

گفتنی است، بنیاد رستو به عنوان مؤسسه‌ای مردم نهاد در سال ۱۹۹۸ میلادی در «شاه عالم» در غرب کوالالامپور تأسیس شد. هدف از تأسیس این بنیاد، گسترش پیام اسلام در جهان، تقویت ارتباطات مسلمانان و احیای هنرهای اسلامی در مالزی است.