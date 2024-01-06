خدمتکار مجهز به هوش مصنوعی از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، فناوری ربات‌های انسان نما با هدف کمک به انجام فعالیت‌های بدون بازده بسیار پیشرفته کرده اند. در همین راستا گروهی از محققان دانشگاه استنفورد و گوگل دیپ مایند یک سیستم رباتیک موبایل به نام «آلوها» ابداع کرده اند که می‌توان در آینده آن را به عنوان یک خدمتکار مجهز به هوش مصنوعی در خانه به کار گرفت.

می‌توان به راحتی این ربات را آموزش داد تا فعالیت‌هایی مانند پختن میگو یا دسته بندی و منظم کردن خانه را انجام دهد. این ربات براساس سیستم آلوها متعلق به شرکت دیپ مایند گوگل توسعه یافته و روی اهمیت تحرک و چابکی در میدان یادگیری رباتیک تاکید دارد. در این پروژه محققان دانشگاه برکلی و شرکت متا نیز همکاری کردند.

«موبایل آلوها» در اصل یک پایه متحرک را با یک رابط عملیاتی جامع برای کنترل کل بدنه یکپارچه می‌کند. به گفته توسعه دهندگان ربات، این پیشرفت به سیستم امکان می‌دهد وظایف پیچیده موبایل را تقلید کند و بر محدودیت‌هایی غلبه کند که به طور معمول با یادگیری مبتنی بر تقلید مرتبط است.

مهمترین ویژگی موبایل آلوها توانایی آن برای آموزش همزمان با استفاده از مجموعه‌ای ثابت از داده‌های آلوها است و همین امر آن را از سیستم‌های رباتیک معمول متمایز می‌کند. محققان مدعی هستند این سیستم از طریق ترکیبی از شبیه‌سازی رفتارهای نظارت شده و ۵۰ نمایش برای هر فعالیت به نرخ موفقیت چشمگیری دست یافت که عملکرد آن در دستکاری فعالیت‌های موبایل را تا ۹۰ درصد ارتقا داد.

این ربات نوآورانه می‌تواند به طور مستقل در شرایط حساس مانند تفت دادن و سرو یک تکه میگو، باز کردن کابینت دیواری دوتایی برای قرار دادن قابلمه‌های سنگین، زنگ زدن و ورود به آسانسور و آبکشی تابه زیر شیر آشپزخانه به کار رود.

موبایل آلوها براساس مزایای سیستم اوریجینال آلوها ساخته شده و شامل تنظیماتی صرفه جویانه، ماهر، قابل تعمیر و قابل حمل است. در کنار این موارد باید اشاره کرد ربات متحرک است و می‌تواند با سرعت ۱.۴۲ متر بر ثانیه حرکت کند. همچنین می‌تواند هنگام کنترل وسایل خانه مانند قابلمه‌ها و کابینت‌ها ثبات خود را حفظ کند.

محققان یک باتری ۱.۲۶ کیلووات بر ساعتی به وزن ۱۴ کیلوگرم را به پایه ربات افزودند. این باتری نه تنها انرژی مورد نیاز سیستم را تأمین می‌کند بلکه به عنوان یک متعادل کننده به کار می‌رود تا اجازه ندهد کل سیستم واژگون شود.