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۱۶ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۳۵

معاون استاندار مرکزی:

توطئه جدید دشمنان فرمایشی جلوه دادن مشارکت مردم در انتخابات است

توطئه جدید دشمنان فرمایشی جلوه دادن مشارکت مردم در انتخابات است

خمین- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: توطئه جدید دشمنان فرمایشی جلوه دادن مشارکت مردم در انتخابات اسفندماه سال جاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام نظری ظهر شنبه در آئین نکوداشت داوطلبان جمعیت هلال احمر و بزرگداشت شهدای امدادگر در حادثه تروریستی کرمان اظهار کرد: راهبردهای چهارگانه مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات مورد تاکید و رعایت اصل بی طرفی مهمترین وظیفه جمعیت هلال احمر در برگزاری انتخابات اسفندماه سال جاری است.

وی افزود: امیدواریم ملت ایران در انتخابات پیش رو برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب ثبت کنند.

نظری هدف دشمن از راه اندازی اغتشاشات به بیراهه بردن انقلاب اسلامی بیان کرد و افزود: فرمایشی نشان دادن مشارکت مردم در انتخابات اسفند توطئه جدید دشمنان است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با تسلیت حرکت ددمنشانه در کرمان و شهادت تعدادی از هموطنان افزود: انقلاب اسلامی از نخستین روزهای پیروزی نشان داد که حرف جدیدی دارد هرچه از انقلاب گذشت، به کام مستکبران خوش نیامد.

وی ادامه داد: انقلابی که بر پایه معنویت، ایمان و رهبری امام خمینی بنیان گذاشته شده امروز با رهبری امام، مقام معظم رهبری و با پشتوانه مردمی در حال نزدیک شدن به قله است.

نظری تاکید کرد: مأموریت‌های تعریف شده برای هلال احمر به روحیه بسیجی نیاز دارد و در ۲ سال اخیر این روحیه محقق شده است.

وی گفت: در چهل‌واره دوم انقلاب، آرمان‌های انقلاب در دل و جان مظلومان جهان بارقه ایمان و امید ایجاد کرده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی بیان کرد: شهدای حادثه تروریستی کرمان اثبات کرد که داوطلبان هلال احمر داوطلبانه، بی طرفانه و مستقل از هر تفکر و گرایشی جان خود را در معرض خطر قرار می‌دهند.

تزریق ۴ هزار میلیارد ریال اعتبار به هلال احمر مرکزی

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی نیز در این آئین گفت: جمعیت هلال احمر استان در برگزاری اولین هفته فرهنگی خمین نقش پررنگی داشت و ثابت شد که جمعیت هلال احمر همواره در حوادث و برنامه‌های فرهنگی حضور دارد.

علیرضا شهرجردی افزود: در طول یکسال گذشته بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه به جمعیت هلال احمر استان مرکزی تخصیص یافته است.

وی از آغاز عملیات اجرایی و تکمیل بسیاری از طرح‌های هلال احمر در استان مرکزی خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری مانور ترکیبی آب سنگین اراک در سال آینده گفت: جمعیت هلال احمر استان مرکزی آمادگی اقدامات ملی را دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی گفت: این استان دارای ظرفیت‌های خوبی است که با حمایت‌های مسؤولان اقدامات بزرگی در این استان انجام شده است.

وی تاکید کرد: داوطلبان هلال احمر در هر شرایطی بسیجی وار در صحنه حضور دارند.

تأمین زیرساخت و تقویت تجهیزات خانه‌های هلال

فرماندار خمین نیز در این آئین گفت: ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی در اولین و دومین هفته فرهنگی خمین یکی از موارد قوت برگزاری این هفته است.

حمید کمانکش افزود: تأمین زیرساخت‌های سالن چند منظوره هلال احمر خمین، نیروی انسانی مورد نیاز و تقویت تجهیزات خانه‌های هلال مهمترین خواسته‌های جمعیت هلال احمر خمین هستند.

در پایان این آئین از برترین‌های جمعیت هلال احمر استان مرکزی تجلیل شد.

کد مطلب 5987038

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