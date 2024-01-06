به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد ایران‌شناسی با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری آینه‌داران دوران، مراسم اهدای دومین نشان خواجوی کرمانی را برگزار و این‌نشان را به حسین محجوبی اهدا می‌کند. این‌رویداد، در بنیاد ایران‌شناسی و به مناسبت روز تولد خواجوی کرمانی برگزار می‌شود.

نشان خواجوی کرمانی که در آیین اعطای جایزه آینه‌دار دوران در سال ۱۴۰۰ رونمایی شد، برای پاسداشت تلاش‌های چهره‌های فرهنگی و هنری کشور اعطا می‌شود. در نخستین دوره از این رویداد از تلاش‌های محمدرضا شفیعی کدکنی تقدیر شد.

در این‌دوره، ضمن زنده‌نگه‌داشتن یاد و خاطره خواجوی کرمانی، نشان خواجوی کرمانی برای تقدیر از تلاش‌های حسین محجوبی به وی اعطا می‌شود. رونمایی از تابلوی نقاشی جدید این‌نقاش و نمایش ۲۰ اثر نقاشی‌خط از هنرمندان کشور، از جمله برنامه‌های این رویداد است.

حسین محجوبی نقاش، معمار و پارک ساز صاحب نام معاصر ایران و از چهره‌های بین‌المللی هنر نقاشی است. از جمله کارهای ماندگار او در زمینه رشته معماری نیز، طراحی و ساخت پارک ساعی تهران در سال ۱۳۴۲ و نظارت بر اجرای ساخت پارک‌های ملت و نیاوران لاله و جمشیدیه و شفق و خزانه و همچنین اولین پارک‌های کویری ایران در سال‌های بعد است. وی با بیش از ۹۰ نمایشگاه اختصاصی و شرکت در نمایشگاه‌های گروهی در ایران و سایر کشورها به نقاش بهشت مشهور است.

مراسم نکوداشت محجوبی با حضور محمدحسین رجبی دوانی رییس بنیاد ایران‌شناسی، محمدمهدی فداکار استاندار کرمان، مهدی افضلی نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیده راضیه یاسینی معاون پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی، نسرین فقیه ملک‌مرزبان استاد ادبیات و زبان فارسی دانشگاه الزهرا (س) و سیدعباس دعایی دبیر جایزه آیینه‌دار دوران همراه است.

این‌برنامه روز دوشنبه هجدهم دی از ساعت ۱۱ در بنیاد ایران‌شناسی برگزار می‌شود.