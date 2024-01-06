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۱۶ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۴۲

دوشنبه در بنیاد ایران شناسی؛

دومین نشان خواجوی کرمانی به حسین محجوبی اهدا می‌شود

دومین نشان خواجوی کرمانی به حسین محجوبی اهدا می‌شود

دومین نشان خواجوی کرمانی توسط بنیاد ایران شناسی دوشنبه ۱۸ دی به حسین محجوبی اهدا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد ایران‌شناسی با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری آینه‌داران دوران، مراسم اهدای دومین نشان خواجوی کرمانی را برگزار و این‌نشان را به حسین محجوبی اهدا می‌کند. این‌رویداد، در بنیاد ایران‌شناسی و به مناسبت روز تولد خواجوی کرمانی برگزار می‌شود.

نشان خواجوی کرمانی که در آیین اعطای جایزه آینه‌دار دوران در سال ۱۴۰۰ رونمایی شد، برای پاسداشت تلاش‌های چهره‌های فرهنگی و هنری کشور اعطا می‌شود. در نخستین دوره از این رویداد از تلاش‌های محمدرضا شفیعی کدکنی تقدیر شد.

در این‌دوره، ضمن زنده‌نگه‌داشتن یاد و خاطره خواجوی کرمانی، نشان خواجوی کرمانی برای تقدیر از تلاش‌های حسین محجوبی به وی اعطا می‌شود. رونمایی از تابلوی نقاشی جدید این‌نقاش و نمایش ۲۰ اثر نقاشی‌خط از هنرمندان کشور، از جمله برنامه‌های این رویداد است.

حسین محجوبی نقاش، معمار و پارک ساز صاحب نام معاصر ایران و از چهره‌های بین‌المللی هنر نقاشی است. از جمله کارهای ماندگار او در زمینه رشته معماری نیز، طراحی و ساخت پارک ساعی تهران در سال ۱۳۴۲ و نظارت بر اجرای ساخت پارک‌های ملت و نیاوران لاله و جمشیدیه و شفق و خزانه و همچنین اولین پارک‌های کویری ایران در سال‌های بعد است. وی با بیش از ۹۰ نمایشگاه اختصاصی و شرکت در نمایشگاه‌های گروهی در ایران و سایر کشورها به نقاش بهشت مشهور است.

مراسم نکوداشت محجوبی با حضور محمدحسین رجبی دوانی رییس بنیاد ایران‌شناسی، محمدمهدی فداکار استاندار کرمان، مهدی افضلی نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیده راضیه یاسینی معاون پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی، نسرین فقیه ملک‌مرزبان استاد ادبیات و زبان فارسی دانشگاه الزهرا (س) و سیدعباس دعایی دبیر جایزه آیینه‌دار دوران همراه است.

این‌برنامه روز دوشنبه هجدهم دی از ساعت ۱۱ در بنیاد ایران‌شناسی برگزار می‌شود.

کد مطلب 5987060

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