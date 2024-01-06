به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون والیبال، شورای مشورتی فدراسیون والیبال روز یکشنبه هفته گذشته در جلسهای ۳ ساعته به بیان نظرات خود در خصوص گزینههای نهایی هدایت تیم ملی والیبال ایران در سال ۲۰۲۴ پرداخت و در پایان اعضا ضمن اعلام اولویتهای خود برای سرمربیگری تیم ملی کشورمان اعضای منتخب پیشنهادی خود برای حضور در کمیته فنی را به صورت محرمانه به دکتر مرادی، سرپرست فدراسیون والیبال اعلام کردند.
بر این اساس وحید مرادی، سرپرست فدراسیون والیبال پس از جمعآوری و تجزیه و تحلیل نظرات شورای مشورتی و مشورت با برخی از بازیکنان، مربیان و کارشناسان داخلی و خارجی که سابقه همکاری با گزینههای مدنظر را داشتند و همچنین برگزاری جلسات و مذاکرات مجدد با گزینههای مد نظر، نخستین جلسه کمیته فنی را با ساختاری جدید و چابک جهت انتخاب و تصمیمگیری در خصوص سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان فردا تشکیل خواهد داد.
در این نشست که از ساعت ۱۰ صبح فردا یکشنبه ۱۷ دیماه آغاز میشود، یکی از سرنوشتسازترین تصمیمات تاریخ والیبال ایران به مرحله انجام خواهد رسید تا فردی به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب گردد که مردان والیبال ایران را برای ممکن کردن غیر ممکنترین صعود به المپیک پاریس ۲۰۲۴ هدایت کند.
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