تیم ملی والیبال روی دور باطل«جلسه بعدی»/آغاز مذاکره با گزینه جدید

به گزارش خبرنگار مهر، پس از عملکرد ضعیف تیم ملی والیبال ایران در انتخابی المپیک و سقوط در رنکینگ جهانی و استعفای بهروز عطایی از سرمربیگری تیم ملی والیبال ایران، فدراسیون به دنبال جذب مربی خارجی رفت.

گزینه‌های زیادی برای هدایت تیم ملی والیبال قطار شد، تا اینکه بالاخره پس از کش و قوس فراوان، نفراتی همچون «روبرتو پیاتزا، ویتال هنین، سعید معروف و آنجلو لورنزتی» در لیست فدراسیون والیبال برای هدایت تیم ملی قرار گرفتند، البته نام «آنجلو لورنزتی» پس از پایان دوران ریاست داورزنی در فدراسیون والیبال و روی کار آمدن وحید مرادی به عنوان سرپرست، در لیست گزینه‌های هدایت تیم ملی قرار گرفت. در نهایت در حالی که همه منتظر بودند در جلسه کمیته فنی یک نفر به عنوان سرمربی تیم ملی والیبال انتخاب شود، اما خبری نشد و تیم ملی که از ۱۴ مهرماه بدون سرمربی است باز هم در بلاتکلیفی قرار گرفت.

زمان هست اما کار صعود سخت است

در جلسه کمیته فنی محمود افشاردوست به عنوان سخنگوی کمیته فنی انتخاب شد و در رابطه با انتخاب سرمربی تیم ملی والیبال عنوان کرد زمان کافی برای انتخاب سرمربی داریم و نباید عجله کنیم، البته اگرچه به گفته سخنگوی کمیته فنی زمان کافی در اختیار داریم اما نباید فراموش کنیم که کار صعود به المپیک برای تیم ملی والیبال بسیار سخت است، با توجه به سقوط تیم ملی والیبال در رنکینگ جهانی، راه صعود به المپیک بسیار سخت شده و ملی‌پوشان والیبال خرداد سال آینده در لیگ ملت‌ها ۲۰۲۴ آخرین فرصت المپیکی شدن را پیش رو دارند که باید در این مسابقات به ۹ پیروزی برسند تا جایگاه خود را در رنکینگ جهانی ارتقا دهند. تیم ملی هم اکنون در جایگاه پانزدهم رنکینگ جهانی قرار دارد و تیم‌هایی مثل آرژانتین، اسلوونی، ایتالیا، صربستان، کوبا، هلند و حتی ترکیه شرایطی بهتر از ایران دارند.

انصراف گزینه‌ها به دلایل نامعلوم

پس از پایان جلسه کمیته فنی اعلام شد دو گزینه خارجی تیم ملی والیبال به دلایلی از مذاکره با فدراسیون والیبال انصراف دادند، در ابتدا صحبت از انصراف روبرتو پیاتزا و هنین بود که خیلی زود مشخص شد این دو گزینه «آنجلو لورنزتی و ویتال هینن» بودند. به این ترتیب «آنجلو لورنزتی» که اعضای کمیته فنی روی انتخاب او حساب ویژه‌ای باز کرده بودند از حضور در ایران انصراف داد. البته که قرار است سرپرست جدید فدراسیون با او دوباره وارد مذاکره شود. با توجه به انصراف این دو نفر، اعضای کمیته فنی تصمیم گرفتند فعلاً این موضوع را به تعویق بیاندازند تا فدراسیون والیبال گزینه‌های دیگری برای هدایت تیم ملی در نظر بگیرند.

گزینه‌های جدید روی میز سرپرست فدراسیون

حالا قرار است مرادی سرپرست فدراسیون والیبال با گزینه‌های دیگر وارد مذاکره شود و طبق اخبار واصله از فدراسیون یک گزینه از قاره آمریکا و یک گزینه از قاره اروپا مدنظر فدراسیون والیبال هستند. حالا اعضای کمیته فنی به غیر از معروف و پیاتزا باید منتظر گزینه‌های دیگر باشند. پیش از برگزاری جلسه کمیته فنی عنوان شده بود سعید معروف انصراف داده که یکی از اعضای کمیته فنی فدراسیون در گفت‌وگو با خبرنگار مهر این موضوع را رد و تأکید کرد معروف همچنان جز گزینه‌های جدی برای هدایت تیم ملی والیبال است.

بلاتکلیفی سهم والیبال ایران در سال المپیک

اعضای کمیته فنی معتقدند نباید برای انتخاب سرمربی تیم ملی عجله کرد چرا که ممکن است انتخاب عجولانه به ضرر والیبال ایران شود، اما تیم ملی والیبال در سال منتهی به المپیک در بلاتکلیفی محض به سر می‌برد به طوری که الان ۳ ماه است که انتخاب سرمربی تیم در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و با وجود جلسات فراوانی که فدراسیون والیبال برگزار کرده هنوز نیمکت تیم ملی خالی است و مشخص نیست چه زمانی این بلاتکلیفی به پایان می‌رسد. موضوعی که همین چند وقت پیش مورد انتقاد محمد موسوی کاپیتان تیم ملی والیبال هم قرار گرفت. با این شرایط اعضای کمیته فنی تصمیم‌گیری در مورد سرمربی تیم ملی را به جلسات هفتگی موکول کردند و با این حساب باید منتظر برگزاری جلسات طولانی و شاید بدون خروجی باشیم!