به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی عصر شنبه در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان، در حاشیه سفر به شهرستان طارم و استماع مشکلات مردم این منطقه به ویژه کشاورزان، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: معتقدیم مشکلات کشاورزان این شهرستان باید احصا شود.

وی یکی از مشکلات اصلی کشاورزان شهرستان طارم را موضوع آب بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: اکثر کشاورزان این منطقه با مشکل آب مواجه هستند، به همین خاطر معتقدیم با احصای مشکلات می‌توان برای حل آن‌ها در مسیر درست حرکت کرد.

این مسؤول در ادامه یکی دیگر از مشکلات مردم این منطقه را کمبود کارگر در حوزه کشاورزی و باغبانی عنوان و خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم این مشکل را مرتفع کنیم، ابتدا باید موضوع کارگران در این شهرستان را ساماندهی کنیم تا بتوانیم نیروی انسانی را با توجه به حجم کاری که در حوزه ساختمانی و کشاورزی داریم، احصا کنیم.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه مردم شهرستان طارم باید برای مرتفع شدن مشکلات‌شان صبور باشند، ادامه داد: بی‌تردید این مشکلات که از نزدیک با آن آشنا شدیم در جلسه شورای اداری استان مطرح خواهد شد.