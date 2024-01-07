نیاز فوری ۶ هزار مجروح فلسطینی برای درمان در خارج از نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جمعیت هلال احمر، «عبدالجلیل حنجل» سخنگوی جمعیت هلال احمر فلسطین در نوار غزه گفت: ۶ هزار مجروح حملات نیروهای رژیم صهیونیستی به نوار غزه در وضعیت خطرناکی قرار دارند و برای درمان باید به خارج از این نوار باریکه منتقل شوند.

وی با اشاره به کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی در نوار غزه اضافه کرد: ۱۸ خودرو امدادی و آمبولانس جمعیت هلال احمر در غزه به دلیل حملات مداوم رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفته و از مدار خدمت خارج شدند.

حنجل با بیان اینکه بازداشت کادر اورژانس جمعیت هلال احمر غزه از سوی نیروهای رژیم اشغالگر ادامه دارد گفت: در ادامه این بازداشت‌ها، رژیم جنایتکار صهیونیستی ۹ نفر از کارکنان اورژانس غزه را بازداشت کرد.