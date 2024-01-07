به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کارگر، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال با اشاره به راه اندازی مرکز رصد جمعیت کشور برای نخستین بار در کشور در تشریح مأموریت‌های این مرکز، اظهار کرد: به منظور رصد تحولات جمعیتی کشور سازمان ثبت احوال اقدام به راه اندازی مرکز رصد جمعیت کشور کرده که در این راستا اتاق وضعیت جمعیت کشور با رویکرد ارائه آمار لحظه‌ای از تحولات جمعیتی در ذیل این مرکز ایجاد شده است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور عنوان کرد: این اقدام بر اساس بند ۱۴ سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رصد مستمرسیاست‌های جمعیتی در ابعاد کمی و کیفی با ایجاد ساز و کار مناسب و تدوین شاخص‌های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش‌های جمعیتی و توسعه انسانی و تکلیف بند ت ماده ۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین با عنایت به بند ز ماده ۱ قانون ثبت احوال که جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن را جز وظایف سازمان ثبت احوال قرار داده است، صورت گرفته است و برای رصد مستمر تحولات جمعیتی میزان موالید و نرخ کلی باروری در کشور است.

وی با تاکید بر اینکه مرکز رصد جمعیت کشور در ساماندهی رصد و نظارت بر مدیریت جمعیت و برای هم افزایی دستگاه‌ها و اثر بخشی فعالیت‌ها در حوزه جمعیت حائز اهمیت است، افزود: در این مرکز سعی می‌شود با بررسی تحولات جمعیتی و تحلیل داده و با استفاده از آخرین روش‌های انتشار اطلاعات جامع اقدام کرده تا سیاست‌گذاران و برنامه ریزان حوزه جمعیتی بتوانند از اطلاعات آن بهره مند شوند.

معاون وزیر کشور با اشاره به نیاز به مرکز رصد جمعیت کشور و اطلاعات ذی قیمت در این خصوص در سازمان ثبت احوال کشور بیان کرد: حضور متخصصان امر نسبت به ارائه راه حل های عملی و علمی در حفظ ساختار جوان جمعیت کشور و برنامه ریزی و چاره اندیشی در این خصوص از اهداف راه اندازی مرکز رصد کشور در این سازمان بوده است.

هاشم کارگر ادامه داد: برای ایجاد مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال، از ظرفیت‌های موجود در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور استفاده می‌شود.