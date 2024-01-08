شهادت یک خانواده فلسطینی از جمله دختر ۴ ساله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نظامیان رژیم اشغالگر قدس در ساعات پایانی دیشب از محور شمالی به شهر رام الله حمله کرده و خیابان‌های بطن الهوی و الطیرة را در کنترل نیروها و خودروهای زرهی خود در آوردند.

هلال احمر فلسطین گزارش داد که در نتیجه حمله نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی به شهرهای رام الله و البیره دو فلسطینی به ضرب گلوله زخمی شده و ۶ نفر دیگر دچار مسمومیت ناشی از استنشاق گاز شده‌اند.

اشغالگران صهیونیست همچنین به اردوگاه الدهیشه در بیت لحم واقع در کرانه باختری نیز حمله کردند، علاوه بر اینکه مناطق جنوبی شهر نابلس نیز از حملات نظامیان صهیونیست در امان نمانده و نیروهای اسرائیلی به یک منزل در این شهر یورش بردند.

بر اساس گزارش‌های موجود نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی همچنین به شهر بیت‌أمر واقع در شمال الخلیل نیز یورش برده و تعدادی از جوانان فلسطینی را در این منطقه بازداشت کردند. در این حملات صدای شلیک گلوله نظامیان صهیونیستی نیز به گوش رسید.

همچنین در تیراندازی نیروهای رژیم صهیونیستی به یک خانواده فلسطینی در ایستگاه نظامی بیت اکسا واقع در شمال غرب شهر قدس اشغالی سه نفر از اعضای یک خانواده به شهادت رسیدند که شامل یک زن و مرد فلسطینی و یک دختر ۴ ساله است.