به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام مسعود عالی شامگاه یکشنبه در مراسم چاووش عزای حضرت علی بن امام محمدباقر (ع) در کاشان با اشاره به ایام شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: شهید سلیمانی سرباز ملت و نظام بود که زحمات زیادی برای مردم کشید.

وی با بیان اینکه جبهه مقاومت با تلاش‌های سردار سلیمانی احیا شد، ابراز داشت: مکتب سلیمانی باید برای مردم تبیین شود و این خود یکی از مصادیق جهاد تبیین است.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه شهید سلیمانی به دنبال شهادت بود، تصریح کرد: این شهید بزرگوار در زمان هشت سال دفاع مقدس در همه جبهه‌ها حضور فعال داشت و بعد از آن هم برای مقابله با اشرار در هر جا لازم بود حضور داشت.

وی با اشاره به حضور فعال شهید حاج قاسم سلیمانی در نبردهای مختلف با رژیم صهیونیستی گفت: حضور فعال در جنگ ۳۳ روزه رژیم صهیونیستی با حزب الله باعث شد که رزمندگان حزب الله با یک هزار و ۵۰۰ نفر، لشکر ۴۰ هزار نفری رژیم صهیونیستی را مغلوب کند.

حجت الاسلام عالی با اشاره به تلاش‌های شهید سلیمانی در دیگر جبهه‌های مقاومت همانند فلسطین، سوریه، عراق و غیره افزود: جبهه مقاومت محصول درایت و اخلاص سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است.

وی با بیان اینکه طوفان الاقصی نشان داد تا چه حد رژیم صهیونیستی متزلزل است، خاطرنشان کرد: فرهنگ مقاومت در حال حاضر به یک اصل مهم در کشورهای منطقه تبدیل شدن است تا حدی که مردم بی دفاع مثل دفاع اینگونه در مقابل اقدامات غیرانسانی رژیم صهیونیستی مقاومت کردند.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به جنگ سوریه ادامه داد: سوریه در حال سقوط بود که با درایت و تلاش‌های شهید سلیمانی و رزمندگان جبهه مقاومت و با جمع شدن شجره خبیثه داعش هم اکنون در سوریه آرامش برقرار است.

وی با بیان اینکه هم اکنون یمن یکی از کشورهای حوزه مقاومت با قدرت در مقابل رژیم صهیونیستی ایستاده است، افزود: رزمندگان مقاوم یمنی برای حمایت از مردم غزه کشتی‌های اسرائیلی را منهدم می‌کنند و از هیچکس نمی‌ترسند در حالی که برخی از کشورهایی که ادعای مسلمانی می‌کنند با رژیم صهیونیستی فعالیت اقتصادی دارند.

حجت الاسلام عالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن ۲۷ جمادی الثانی سالروز شهادت نخستین سفیر ولایت حضرت علی بن امام محمد باقر (ع) اظهار داشت: آن حضرت فرزند بلافصل امام محمد باقر (ع) بودند که در تقوا و زهد و مرتبه علمی سرآمد بودند.

وی با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقلاب درباره این حضرت ابراز داشت: ایشان فرمودند که نخستین حرم ائمه در ایران حرم امام رضا (ع) و دومین حضرت معصومه (س) و سومین هم حرم حضرت شاهچراغ (ع) و چهارمین حرم ائمه در ایران حرم حضرت علی بن باقر (ع) در مشهد اردهال کاشان است.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به حضور حدود سه سال حضرت علی بن باقر (ع) در کاشان خاطرنشان کرد: آن حضرت برای ارشاد و بنا به درخواست مردم منطقه به کاشان سفر کردند که این نشان از سابقه درخشان مردم کاشان در ولایت‌مداری است.