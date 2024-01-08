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۱۸ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۵۷

نوروزی در تذکر شفاهی:

افزایش حقوق ۱۸ درصدی با تورم ۴۶ درصدی همخوانی ندارد

افزایش حقوق ۱۸ درصدی با تورم ۴۶ درصدی همخوانی ندارد

نماینده مردم علی آباد کتول با تاکید بر لزوم حمایت از کارمندان و بازنشستگان، گفت: افزایش حقوق ۱۸ تا ۲۰ درصدی با تورم ۴۶ درصدی همخوانی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت‌الله نوروزی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۸ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: کشاورزان نیازمند حمایت هستند و دولت باید به این امر توجه کند.

نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کارکنان برخی از وزارتخانه‌ها که بازنشسته شده‌اند، یک سال است حقوق دریافت نکردند. همچنین کارمندان شاغل امروز نیازمند حمایت هستند و دولت باید به آن توجه کند.

وی اظهار کرد: همسان سازی حقوق بازنشستگان هنوز اجرایی نشده است و از سوی دیگر، افزایش حقوق ۱۸ تا ۲۰ درصدی با تورم ۴۶ درصدی همخوانی ندارد.

کد مطلب 5988747
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • مهدی IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
      0 0
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      حقوق بگیرهیچ ارزشی در کشور ما نداره.مخصوصن کارگران بیچاره.هر وعده ای هم شنیدیم توخالی بود
    • IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
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      به مرگ گرفته اند تا به تب راضی شویم دولت ۱۸ گذاشته مجلس دعوای زرگری راه می اندازد نهایتاً می شود ۲۵ تازه باید از مجلس انقلابی متشکر باشیم! ۴۶ درصد افسانه ای است که تحقق نخواهد یافت ما دیگه این بازی را از بر شدیم
    • محرم IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
      0 0
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      آقایان نمایندگان محترم خیلی دیر بیادتان نیافتاده که افزایشها با تورم موجود اصلا همخوانی ندارد انشاا.... که بخاطر انتخابات نیست!

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