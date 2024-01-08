افزایش حقوق ۱۸ درصدی با تورم ۴۶ درصدی همخوانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت‌الله نوروزی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۸ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: کشاورزان نیازمند حمایت هستند و دولت باید به این امر توجه کند.

نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کارکنان برخی از وزارتخانه‌ها که بازنشسته شده‌اند، یک سال است حقوق دریافت نکردند. همچنین کارمندان شاغل امروز نیازمند حمایت هستند و دولت باید به آن توجه کند.

وی اظهار کرد: همسان سازی حقوق بازنشستگان هنوز اجرایی نشده است و از سوی دیگر، افزایش حقوق ۱۸ تا ۲۰ درصدی با تورم ۴۶ درصدی همخوانی ندارد.

‌