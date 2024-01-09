به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم کرمی الهی گفت: پس از اقدام تروریستی ۱۳ دی در کرمان و شهادت جمعی از هموطنان، عده‌ای از افراد معاند و مغرض با سوءاستفاده از این موضوع و انتشار شایعه‌ها، اخبار کذب و محتواهای توهین‌آمیز در صفحه‌های اینستاگرام باعث تشویش اذهان عمومی و ناراحتی شهروندان و خانواده‌های شهدا شدند.

وی افزود: بر همین اساس طرح ضربتی برخورد با عوامل تشویش اذهان عمومی و انتشار محتواهای توهین‌آمیز در صفحات مجازی درباره واقعه کرمان در دستور کار پلیس اطلاعات فراجا شوش قرار گرفت.

کرمی الهی ادامه داد: با تلاش مأموران پلیس اطلاعات فراجا شوش شخصی که اخبار کذب و محتواهای توهین‌آمیز به ساحت مقدس شهدای حادثه تروریستی کرمان نشر داده بود، شناسایی، دستگیر و صفحه وی مسدود شد.

دادستان عمومی و انقلاب شوش می‌گوید: آرامش کنونی که در جامعه داریم را مدیون خون شهدا و فداکاری خانواده‌هایشان هستیم، بنابراین با هرگونه توهین به آن‌ها باشدت و عبرت‌آموز برخورد خواهیم کرد.