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۱۹ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۵۳

دادستان عمومی و انقلاب شوش خبر داد؛

شناسایی و بازداشت فرد توهین‌کننده به شهدای حمله تروریستی کرمان

شناسایی و بازداشت فرد توهین‌کننده به شهدای حمله تروریستی کرمان

اهواز - دادستان عمومی و انقلاب شوش از شناسایی و دستگیری یک فرد توهین‌کننده به ساحت شهدای حمله تروریستی کرمان و سردار سلیمانی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم کرمی الهی گفت: پس از اقدام تروریستی ۱۳ دی در کرمان و شهادت جمعی از هموطنان، عده‌ای از افراد معاند و مغرض با سوءاستفاده از این موضوع و انتشار شایعه‌ها، اخبار کذب و محتواهای توهین‌آمیز در صفحه‌های اینستاگرام باعث تشویش اذهان عمومی و ناراحتی شهروندان و خانواده‌های شهدا شدند.

وی افزود: بر همین اساس طرح ضربتی برخورد با عوامل تشویش اذهان عمومی و انتشار محتواهای توهین‌آمیز در صفحات مجازی درباره واقعه کرمان در دستور کار پلیس اطلاعات فراجا شوش قرار گرفت.

کرمی الهی ادامه داد: با تلاش مأموران پلیس اطلاعات فراجا شوش شخصی که اخبار کذب و محتواهای توهین‌آمیز به ساحت مقدس شهدای حادثه تروریستی کرمان نشر داده بود، شناسایی، دستگیر و صفحه وی مسدود شد.

دادستان عمومی و انقلاب شوش می‌گوید: آرامش کنونی که در جامعه داریم را مدیون خون شهدا و فداکاری خانواده‌هایشان هستیم، بنابراین با هرگونه توهین به آن‌ها باشدت و عبرت‌آموز برخورد خواهیم کرد.

کد مطلب 5989785

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