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۲۰ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۲۳

بهادری جهرمی در جمع خبرنگاران:

حق ماموریت سفرهای خارجی به‌ صورت ریالی پرداخت می‌شود

حق ماموریت سفرهای خارجی به‌ صورت ریالی پرداخت می‌شود

سخنگوی دولت گفت: آیین‌نامه ماموریت سفرهای خارجی اصلاح شد و طبق این اصلاح، حق ماموریت به‌صورت ریالی پرداخت می‌شود.

به‌گزارش خبرنگار مهر، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اصلاح آئین‌نامه فنی کنترل و کاهش آلودگی‌های موضوع ماده دو قانون هوای پاک، در جلسه امروز دولت تصویب شد.

وی افزود: بر این مبنا، استانداردهای خودروها و موتورسیکلت‌های داخلی و وارداتی مورد بازنگری و سخت‌گیری قرار خواهد گرفت، تا به سمت افزایش استاندازدهای یورو ۵ و یور ۶ حرکت کنیم.

بهادری جهرمی اظهار کرد: همچنین آئین‌نامه اجرایی مربوط به اسقاط خودرو به تصویب رسید و تسهیلات و سازوکارهای لازم برای جایگزینی خودروهای شخصی و عمومی در نظر گرفته شد.

سخنگوی دولت افزود: در عین حال هیأت دولت در این هفته در راستای حرکت به سوی عادلانه‌سازی حقوق‌ها مصوبه‌ای داشت؛ در این باره آئین‌نامه ماموریت سفرهای خارجی اصلاح و دامنه شمول این آئین‌نامه گسترده‌تر شد. کلیه کارکنان شرکت‌های دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، ذیل این آئین‌نامه قرار می‌گیرند.

وی افزود: هزینه‌های سفرهای خارجی با ارز پرداخت می‌شود اما طبق این اصلاح، حق مأموریت به‌صورت ریالی پرداخت می‌شود.

کد مطلب 5990665
رامین عبداله شاهی

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