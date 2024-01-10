جریمه ۴ تیم لیگ برتری/ مربی استقلال محروم شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

دیدار دو تیم سپاهان و آلومینیوم اراک در تاریخ ۳ دی ماه برگزار شد و از سوی باشگاه سپاهان تخلفاتی مبنی بر سو رفتار تیمی صورت گرفت و این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین هوگو میگوئل پری را، مربی سپاهان به دلیل بد رفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه (داور) به پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت که به مدت ۶ ماه تعلیق می‌گردد، محکوم شد.

بازی دو تیم گل گهر سیرجان و استقلال تهران در ورزشگاه شهید سلیمانی برگزار و شد و تیم گل گهر سیرجان به دلیل پرتاب بطری آب به سمت تیم مقابل از سوی تماشاگران منتسب به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.

*مسابقه دو تیم فولاد خوزستان و استقلال تهران از هفته ۱۲ لیگ برتر در ورزشگاه فولاد شهر برگزار شد و تخلفاتی از سوی هر دو تیم صورت گرفت و کمیته انضباطی رأی خود را در این دیدار به شرح زیر اعلام کرد:

باشگاه فولاد خوزستان بخاطر سورفتار تیمی ناشی از ۶ اخطار و پرتاب بطری و اشیا به داخل زمین و توهین به مقام رسمی از سوی تماشاگران منتسب به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال جریمه نقدی و در صورت قطعیت محکومیت یک جلسه، محرومیت تعلیقی تماشاگران موضوع دادنامه مورخ ۴ مهرماه نیز اجرا خواهد شد.

-علیرضا ابراهیمی، مدیر رسانه فولاد خوزستان به دلیل بد رفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه به یک جلسه محرومیت از حضور در ورزشگاه و پرداخت مبلغ ۲۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

-نادر غبیشاوری، مربی تیم فولاد خوزستان به دلیل بد رفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه به دو جلسه محرومیت با احتساب محرومیت ناشی از دستور موقت که یک جلسه آن نیز به مدت شش ماه تعلیق می‌گردد و پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

باشگاه استقلال به دلیل پرتاب بطری توسط تماشاگران منتسب به پرداخت مبلغ ۵۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

مهدی هاشمی نسب، مربی تیم استقلال به دلیل بد رفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه به دو جلسه محرومیت که یک جلسه آن به مدت ۶ ماه تعلیق می‌گردد و پرداخت مبلغ ۲۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.