به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران سید محمد مقیمی، رییس دانشگاه تهران در نشست مشترک با مدیرعامل یک بانک دولتی، لازمه موفقیت دانشگاه تهران در زمینه بین‌المللی را توجه همزمان به جنبه‌های فناوری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست.

وی به تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه تهران و دانشگاه مسکو برای ساخت ماهواره تحقیقاتی اشاره کرد و گفت: فرآیند مطالعه و ساخت این ماهواره تحقیقاتی مشترک مدتی است که آغاز شده و امیدواریم در اسرع زمان به فضا پرتاب شود.

رییس دانشگاه تهران گفت: این پروژه مورد حمایت برخی نهادهای داخلی و بین المللی قرار دارد و برای توسعه این نوع فعالیت‌های فناورانه بین‌المللی آماده همکاری با نهادهای مالی و بانکی هستیم.

وی بر گسترش فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی بر بستر دیپلماسی علمی تاکید کرد و با اشاره به فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه تهران در سطح کشورهای منطقه و جهان از جمله عراق، سوریه، کشورهای حوزه خلیج فارس، آفریقای جنوبی، گرجستان، امارات و هندوستان، از سرمایه‌گذاری بانک ها در این بستر علمی و بین‌المللی استقبال کرد.