حفاری ۹ حلقه چاه آب جدید در شهر ساوه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله عباسی اظهار کرد: در صورت تداوم کاهش بارندگی‌ها همراهی مردم در راستای مدیریت مدیریت مصرف آب در شهر ساوه امری ضروری است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی افزود: خشکسالی‌های اخیر به ویژه در سال آبی جاری و کاهش شدید بارش باران و برف، و برداشت بی‌رویه از آب‌های زیر زمینی بسیاری از مناطق استان را درگیر چالش تأمین آب کرده است.

عباسی افزود: واقع شدن شهر ساوه در منطقه خشک و کم آب استان و کاهش سهم دومین شهرستان استان مرکزی که قطب صنعت و کشاورزی به شمار می‌رود، باعث شده تا بحران آب به ویژه در سال جاری به یکی از مهمترین چالش‌های این شهر تبدیل شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: منابع تأمین آب شرب و بهداشتی شهر ساوه از طریق سد الغدیر و ۱۸ حلقه چاه است و نیاز آبی این شهر در طی سال ۱۱۴۰ لیتر در ثانیه است.

عباسی افزود: اکنون به علت خشکسالی‌های پی در پی و کاهش میزان ذخیره آب سد، میزان تولید آب در این شهر به ۶۵۷ لیتر و نقطه سر به سر رسیده و شهر را ساوه با کمبود جدی آب رو برو کرده است.

وی افزود: سد الغدیر ساوه که وظیفه تأمین ۶۰ درصد نیاز آبی این شهر را به عهده دارد با افت ۹۳ درصدی حجم ذخیره آب و در پی آن کاهش ۳۰۰ لیتر در ثانیه آب دریافتی از این سد نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده که در این میان علاوه بر وظیفه ذاتی و تلاش‌های شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در راستای اجرای طرح‌های آبرسانی؛ همراهی مردم برای جلوگیری از تنش آبی یک امر لازم و ضروری به شمار می‌رود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: آب شرب شهر ساوه علاوه بر سد از ۲۷ حلقه چاه آب شرب تأمین شده و ۹ حلقه از این چاه‌ها خشک و ۱۸ حلقه دیگر نیز با افت دبی مواجه شده اما در حالت کلی امکان تأمین ۳۵۷ لیتر آب در هر ثانیه از این چاه‌ها وجود دارد.

عباسی حفاری ١٠ حلقه و جابجایی ٩ حلقه چاه آب را به منظور پایداری آب شرب شهر ساوه را از جمله اقدامات این شرکت در راستای تأمین آب شرب در این شهر عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حفاری سه حلقه چاه آغاز گردیده و شش حلقه دیگر نیز مناقصه آن برگزار شده و به زودی در دست اجرا قرار خواهد گرفت.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی مدیریت فشار در سطح شهر، استفاده از کنتورهای هوشمند، مدیریت برداشت بی‌رویه از آب‌های زیر زمینی و استفاده از پساب به جای آب در صنایع را از جمله راهکارهای مهم و تأثیر گذار بر حل مشکلات کم آبی در شهر ساوه عنوان کرد.