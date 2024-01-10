به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانههای رژیم صهیونیستی با اشاره به عملکرد سید حسن نصرالله دبیرکل حزبالله لبنان در مدت نزدیک به ۱۰۰ روزه جنگ در غزه تاکید کردند که نصرالله همچنان مانند گذشته استاد مدیریت جنگ و مبارزه است.
این رسانهها ابراز داشتند که سید حسن نصرالله تمرکز اصلی خود را بر تخریب روحیه ساکنان سرزمینهای اشغالی قرار داده است.
بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی بار دیگر در دام سید حسن نصرالله گرفتار شده و حزبالله موفق شده دستاورد استراتژیک بیسابقهای را محقق کند. این گزارش تاکید میکند که شهرکهای صهیونیستی در شمال سرزمینهای اشغالی به خط درگیری بین حزبالله و رژیم صهیونیستی تبدیل شده و تمامی ساکنان این مناطق تخلیه شدهاند.
این گزارش تاکید میکند که اوضاع مرزهای فلسطین اشغالی با لبنان بحرانی پیچیده برای اسرائیل ایجاد کرده است، به گونهای که دستیابی به مناطق حانیتا و المناره امروز خطری کمتر از تحت کنترل گرفتن مناطق دالات و بوفور در گذشته ندارد.
رسانههای صهیونیستی تاکید کردند که حتی اگر امروز صلح در شمال سرزمینهای اشغالی برقرار شود، برگرداندن ساکنان این مناطق به منازلشان ساده نخواهد بود، چرا که رسیدن به توافق سیاسی به تنهایی نمیتواند تضمینی برای امنیت ساکنان شهرکهای شمالی باشد.
این گزارش میافزاید که حتی اگر نیروهای رژیم صهیونیستی بتوانند کنترل مرزها را تا رود لیتانی در جنوب لبنان در اختیار بگیرند، حزبالله همچنان قادر به حمله به سرزمینهای شمالی خواهد بود و این احتمال نیز نمیتواند حملات موشکی به سمت مناطق شمالی و مرکزی اسرائیل را توقف کند.
رسانههای صهیونیستی حزبالله لبنان را یک تهدید استراتژیک برای این رژیم قلمداد و تاکید کردند که حزب الله به افزایش قدرت خود به عنوان یک تهدید استراتژیک ضد اسرائیل ادامه میدهد و تلآویو باید برای جنگ با این حزب آماده شود.
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