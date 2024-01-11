ادعای نخ نمای نتانیاهو ضد غزه؛ «قصد کوچاندن ساکنان غزه را نداریم»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادمه سیاست‌های این رژیم در فریب افکار جهانیان مدعی شد: اسراییل طرحی برای جابه‌جایی اجباری ساکنان غزه و اشغال دائم نوار غزه ندارد و عملیات نظامی اسراییل در غزه صرفاً با هدف نابودی جنبش حماس انجام می‌شود.

نتانیاهو در کنفرانس خبری خود بار دیگر با دفاع از عملکرد ارتش در نوار غزه ادعا کرد که هدف اسراییل از عملیات نظامی در غزه خلع سلاح کامل غزه و «پاکسازی نوار غزه از وجود نیروهای جنبش حماس و آزادسازی گروگان‌های اسراییلی» است.

نتانیاهو در ادامه اظهارات بی اساس خود ادعا کرد: «ما با حماس می‌جنگیم نه با مردم فلسطین و این کار را با رعایت کامل تمام قوانین بین‌المللی انجام می‌دهیم».

نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیش از این نیز با بیان اینکه آنچه در روز هفتم اکتبر ۲۰۲۳ رخ داد، نباید دیگر تکرار شود، گفته بود که جنگ در غزه تا تحقق همه اهداف متوقف نخواهد شد.