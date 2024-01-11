خبرهای خوب از موزه خودروهای تاریخی/ آغاز نمایشگاه ایران در چین

خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ در این هفته خبر رسید که ضرغامی وزیر میراث فرهنگی گفته ۸۷۰ مسجد و حدود ۴۸۰ بقاع متبرکه در مسیر گردشگران است. از این ظرفیت می‌توان در مسیرها استفاده کرد. اظهارات او درباره اینکه گردشگر نجس نیست هم خبرساز شده بود.

کاخ گلستان معرف میراث فرهنگی کشور می‌شود

خبر دیگر اینکه، آفرین امامی مدیر کاخ گلستان با اشاره به بازدید معاونان میراث فرهنگی تمام کشور از این مجموعه جهانی عنوان کرد: در این بازدید در خصوص انتقال تجربه کاخ گلستان در موزه‌داری به ویژه به عنوان یک کاخ موزه‌ای که هم بناهای تاریخی ارزشمند و هم آثار منقول و اشیای تاریخی دارد و در فهرست آثار جهانی ثبت شده است، به عنوان یک مجموعه کامل تاریخی؛ برای معاونان میراث فرهنگی کل کشور بازگو شد.

امامی خاطرنشان کرد: همچنین در بازدید معاونان میراث فرهنگی تمام کشور از کاخ گلستان به این مدیران پیشنهادی شد مبنی بر اینکه، کاخ گلستان به دلیل بازدید روزانه ۱۲ تا ۱۵ هزار نفر در ایام نوروز فضای مناسبی برای معرفی آثار گردشگری و اماکن فرهنگی و تاریخی میراث فرهنگی تمام کشور است، براین اساس از این مدیران دعوت شد تا استان‌های‌شان، آثار تاریخی خود را ارسال کنند تا یک نمایشگاه سراسری در کاخ گلستان برای نوروز ۱۴۰۳ برگزار شود و این مجموعه جهانی؛ مکان ویژه‌ای برای معرفی اماکن فرهنگی و تاریخی کشور شود.

برای اولین بار گنجینه موزه خودروهای تاریخی به روی مردم باز می‌شود

علی غلامی مدیر مرکز فرهنگی موزه‌ای خودروهای تاریخی ایران در جمع خبرنگاران حوزه میراث فرهنگی که از این موزه دیدن کرده بودند، گفت: یکی از برنامه‌های ما در این موزه فعال کردن بخش خدمات جانبی است. موزه‌ها در دنیا به سمتی رفته‌اند که از نمایش صرف آثار بیرون آمده و می‌گویند در کنار حفظ و نمایش آثار باید کاری کنیم که بازدیدکننده از بازدیدش لذت ببرد.

وی گفت: در این راستا برخی از خدمات موزه را افزایش می‌دهیم به عنوان مثال به دنبال آن هستیم که ساعت فعالیت موزه بیشتر شود. همچنین سالن آمفی تئاتری که داریم رویدادهای مختلف فرهنگی و اجتماعی در آن برگزار می‌شود.

غلامی از افزودن تالار و سالن جدیدی به موزه خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم این تالار با عنوان «ایوان کالسکه» تا دهه فجر افتتاح شود. در این تالار که به مفهوم چرخ می‌پردازد، کالسکه‌هایی از دوران گذشته به نمایش گذاشته خواهد شد.

خودروهای تاریخی از معاینه فنی معاف شدند

سخنگوی دبیرخانه کارگروه صیانت از وسایل نقلیه تاریخی گفت: صدور ۱۰ روزه شناسنامه مالکیت و پلاک تاریخی و معافیت وسایل نقلیه دارای پلاک تاریخی از معاینه فنی به تصویب رسید.

امید شریفی اظهار کرد: موضوع چگونگی تردد و معافیت از معاینه فنی، همواره از دغدغه‌ها و مشکلات مالکان خودروهای دارای پلاک تاریخی بود که با اهتمام و پیگیری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به عنوان دبیرخانه کارگروه شناسایی و صیانت از وسیله‌های نقلیه تاریخی و نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که خود نیز یکی از اعضای اصلی کارگروه است، همچنین به استناد اصل صد و سی و هشتم قانون اساسی و برای حفظ منافع مالکان با در نظر گرفتن قوانین ملی و بین‌المللی، به تصویب رسید.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: بر این اساس، با مصوبه جدید دولت که در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲ توسط معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد، مالکان وسیله‌های نقلیه دارای پلاک تاریخی با ثبت درخواست در سامانه‌های آنلاین، می‌توانند بدون مشکل در معابر عمومی تردد داشته باشند و همچنین از دریافت معاینه فنی، معاف هستند.

شریفی ادامه داد: امیدواریم اجرای این آئین‌نامه که منجر به تسهیل در تردد، تسریع در روند شناسایی و صیانت و ساماندهی وسیله‌های نقلیه تاریخی می‌شود، موجبات رضایت مالکان خودروها، افزایش تعداد مجموعه‌داران و متولیان موزه‌های خصوصی و برگزاری هرچه بهتر رویدادهای مرتبط را فراهم بیاورد.

سخنگوی کارگروه اضافه کرد: با تصویب این قانون، صدور موافقتنامه هرگونه فعالیت مربوط به خودروهای کلاسیک و تاریخی در کشور به عهده کارگروه است و این اقدام قطعاً به ساماندهی و نظام‌مندسازی فعالیت‌های مرتبط با وسیله‌های نقلیه تاریخی و کلاسیک منجر خواهد شد.

ورود کمپرها به کیش آزاد شد

مدیر حوزه اتومبیل‌رانی و وسایل نقلیه گردشگری کانون جهانگردی گفت: کمپرداران با مشکل ورود به جزیره کیش مواجه بودند اما اکنون این مشکل برای کمپرهای عضو کلوپ کمپرداران برطرف شده است.

محمدعلی عرفانی گفت: به دلیل برگزاری رویدادهای متعدد، مردم در چند سال اخیر بیشتر با کمپرها و نوع سفر آنها آشنا شده‌اند. در روزهای اخیر برنامه‌ای در گرگان برای کمپرداران سراسر کشور برگزار شد و آنها سه روز سفر کردند و یک روزشان را در جنگل اقامت داشتند و در کنارش مسابقات مختلف برگزار شده و به سمت بندر ترکمن رفتند.

عرفانی تسهیل در سفرهای برون مرزی یکی از اقدامات کانون برای کمپرداران است گفت: کمپرداران فروردین امسال یک رویداد بین المللی را برگزار کرده و در مسیر جاده ابریشم سری به کشورهای حوزه نوروز از جمله تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان زدند. غیر از آن به ارمنستان و ترکیه نیز رفتند. قرار بود برنامه از پرسپولیس تا آکروپلیس هم برگزار شود اما به زمان دیگری موکول شد.

برگزاری نشست مشترک مرکز میراث ناملموس تهران با مؤسسه فرهنگی اکو

نشست مشترک مرکز میراث ناملموس تهران با مؤسسه فرهنگی اکو به میزبانی مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی (مرکز میراث ناملموس تهران) با موضوع بررسی ظرفیت‌ها و فرصت‌های مشترک برای تقویت و بهره گیری از دیپلماسی فرهنگی میان کشورهای عضو در راستای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در مقرر دائمی این مرکز (عمارت کوشک) برگزار شد.

آتوسا مؤمنی رئیس مرکز میراث ناملموس تهران در این نشست به معرفی مرکز میراث ناملموس به عنوان پنجمین مرکز مطالعات منطقه‌ای (پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی تحت نظارت یونسکو) پرداخت و با اشاره به ظرفیت‌ها و وظایف، مروری بر مأموریت‌های دوره جدید مرکز کرد و به نقش کنوانسیون ۲۰۰۳ در راستای ایجاد وفاق اجتماعی میان کشورها تاکید و استنباط صحیح از روح کنوانسیون ۲۰۰۳ را تضمینی برای ایجاد اشتراک میان افراد، اجتماعات و کشورها در مسیر صلح و توسعه پایدار دانست.

‏نمایشگاه «شکوه ایران باستان» در چین گشایش می‌یابد

وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در راستای وظایف خود برای معرفی تاریخ و فرهنگ ایران به سایر ملل و فرهنگ‌ها، اقدام به برگزاری نمایشگاه‌های خارجی می‌کند تا به معرفی شایسته تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران بپردازد.

با هدف معرفی شایسته تاریخ و تمدن شکوهمند کشورمان و نیز ترغیب و تشویق گردشگران چینی برای سفر به ایران و با عنایت به تأثیر برگزاری نمایشگاه‌ها بر جذب گردشگران خارجی، نمایشگاهی از موزه ملی ایران در چین برگزار خواهد شد.

در این نمایشگاه ۲۱۱ قلم از اشیا تاریخی و ۵ شیء بازآفرینی شده (مولاژ) از آثار دوره آهن تا دوره صفوی یعنی بیش از ۳ هزار سال فرهنگ و هنر ایران در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

نمایشگاه «شکوه ایران باستان» روز پنج شنبه ۲۱ دی ماه ۱۴۰۲ با حضور مقامات عالی میراث‌فرهنگی دو کشور در کاخ‌موزه پکن گشایش می‌یاید و تا ۲۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۳ ادامه خواهد داشت.

بلاتکلیفی حمام شیخ بهایی

گزارش این هفته خبرگزاری مهر درباره یکی از آثار در حال تخریب بود. حمام شیخ بهایی در اصفهان یکی از حمام‌های مهم ساخته شده در دوره صفوی است که افسانه‌های زیادی درباره آن وجود دارد از کارکردش با یک شمع گرفته تا استفاده از طلا به عنوان رسانا در گرم کردن آنکه دیگر چیزی از آنها باقی نمانده است چون اکنون حمام شیخ بهایی به عنوان یکی از آثار تاریخی ثبت شده در فهرست میراث ملی، مخروبه ای است که روی دست اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان مانده است و هر از گاهی اعتباری برای مرمت اضطراری آن هزینه می‌شود ولی همچنان بلاتکلیف است چون تصمیم عاجلی برای آن گرفته نمی‌شود.

این بنا که اکنون به روی مردم بسته است تا حدود ۳۰ سال پیش به عنوان حمام عمومی مورد استفاده قرار می‌گرفت اما اکنون درهای بسته موجب شده تا نم و عوامل مخرب دیگر از عمر بنا کم کند. از طرفی اگر دری به لطف کارکنان اداره کل میراث فرهنگی باز شود تنها می‌توان دید که هزینه‌های مرمتی خرج این بنا شده که پایدار نبوده است.