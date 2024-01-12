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۲۲ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۳۶

قیس الخزعلی:

حمله آمریکا و انگلیس، صلابت و انسجام یمن را تقویت خواهد کرد

حمله آمریکا و انگلیس، صلابت و انسجام یمن را تقویت خواهد کرد

دبیرکل عصائب اهل الحق عراق ضمن درخواست از جامعه بین المللی و آزادگان جهان برای حمایت از ملت یمن، تأکید کرد که تجاوز آمریکا و انگلیس صلابت و انسجام یمن را تقویت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق با ملت یمن برای مقابله با تجاوز وحشیانه آمریکا و انگلیس به کشورشان ابراز همبستگی کامل کرد.

شیخ «قیس الخزعلی» در واکنش به این تجاوز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از قلب عراق، سرزمین امام حسین (ع) و گورستان متجاوزان و مهد قهرمانان، تجاوز ظالمانه به مردم کشور برادر یمن را به علت حمایت از فلسطین با صدای بلند محکوم و تأکید می‌کنیم که این تلاش‌های مستأصل تأثیری بر توان و قدرت یمن نخواهد داشت بلکه صلابت و انسجام آن را تقویت خواهد کرد.

وی تصریح کرد: از جامعه جهانی و همه آزادگان جهان می‌خواهیم تجاوز آمریکا و انگلیس به یمن را محکوم و از مردم این کشور برای دفاع از حاکمیت، آزادی و کرامت خود حمایت کنند.

حزب جریان مردمی تونس هم در واکنش به حمله آمریکا و انگلیس به یمن اعلام کرد: تجاوز به یمن نشانه قاطعی است که ثابت می‌کند اسرائیل پایگاه حمایت از منافع غرب استعماری در منطقه است.

جبهه خلق برای آزادی فلسطین هم تأکید کرد که تجاوز به یمن نه با هدف محافظت از کشتیرانی بین المللی در دریای سرخ بلکه با هدف حفظ امنیت رژیم صهیونیستی انجام گرفته است.

کد مطلب 5992260

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