فعالیت ۶۷۰ واحد صنفی در بخش گندمان چهارمحال و بختیاری

فضلالله رحمتی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در بخش گندمان در چهارمحال و بختیاری ۶۷۰ واحد صنفی وجود دارد که درحال فعالیت هستند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری افزود: به بخش گندمان ۳۰ هکتار زمین صنعتی اختصاص پیدا کرده که دارای اشتغال ۴۴۴ نفری با ۲۰ پروانه بهرهبرداری فعال است.
وی ادامه داد: ۱۰ طرح ویژه شهرک صنعتی در بخش گندمان برنامهریزی شده که تا پایان دولت سیزدهم به بهرهبرداری خواهند رسید و زمینه اشتغال ۹۴ نفر فراهم میشود.
رحمتی عنوان کرد: در حوزه بخش گندمان چهار معدن شامل سه معدن سنگ و یک معدن معدنی نیز وجود دارد که درحال فعالیت هستند.
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