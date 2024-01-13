فعالیت ۶۷۰ واحد صنفی در بخش گندمان چهارمحال و بختیاری

فضل‌الله رحمتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در بخش گندمان در چهارمحال و بختیاری ۶۷۰ واحد صنفی وجود دارد که درحال فعالیت هستند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری افزود: به بخش گندمان ۳۰ هکتار زمین صنعتی اختصاص پیدا کرده که دارای اشتغال ۴۴۴ نفری با ۲۰ پروانه بهره‌برداری فعال است.

وی ادامه داد: ۱۰ طرح ویژه شهرک صنعتی در بخش گندمان برنامه‌ریزی شده که تا پایان دولت سیزدهم به بهره‌برداری خواهند رسید و زمینه اشتغال ۹۴ نفر فراهم می‌شود.

رحمتی عنوان کرد: در حوزه بخش گندمان چهار معدن شامل سه معدن سنگ و یک معدن معدنی نیز وجود دارد که درحال فعالیت هستند.