به گزارش خبرگزاری مهر، مطهره عابدینی، رئیس اداره آموزش و مشارکتهای مردمی اداره محیط زیست هرمزگان تصریح کرد: با توجه به گستردگی حوزههای فعالیت محیط زیست آموزش، فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردمی در این حوزه بسیار سخت اما شیرین میباشد. هدف از آموزش محیط زیست، پرورش افرادی فعال و آگاه نسبت به مسائل محیط زیست و درک مسئولیت آنها در حفاظت و حمایت از آن است.
وی افزود: برای رسیدن به این هدف، باید شناخت افراد را افزایش داد و انگیزههای لازم را برای حفظ محیط زیست در آنان تقویت کرد. بهترین روزهای کاری من روزی است که در جمع دانش آموزان خصوصاً دانش آموزان مناطق کم برخوردار بودهام و فعالیتهای محیط زیستی این عزیزان را دیدهام. زمانی که شاهد بودم بیشترین اثر به جشنواره محیط زیستی استان از کم برخوردارترین روستاهای استان ارسال شده است. روزی که شاهد فعالیتهای محیط زیستی بانوان حاشیه تالابها میباشم که بیشترین حفاظت از تالابها توسط و با مدیریت بانوان آن مناطق انجام شده است جز بهترین روزهای من بوده است.
عابدینی با اشاره به اینکه زمانی که شاهد حضور سازمانهای مردم نهاد، دستگاهها و صنایع جهت حفظ محیط زیست هستم و اعلام آمادگی و جلب مشارکت گروههای مختلف در حفظ محیط زیست را دریافت میکنم جز بهترین روزهای زندگی من است، تصریح کرد: من در حوزه محیط زیست طبیعی و دریایی کار کردهام و کار کردن در عرصههای طبیعی و خصوصاً گرمای بسیار بالای آب و هوای این استان دشوار میباشد اما سختی کار آموزش و فرهنگ سازی فقط افرادی درک میکنند که در این حوزه فعالیت داشتهاند چون بخش اعظمی از فعالیتها برای اجرای یک برنامه آموزشی دیده نمیشود و قابل درک نخواهد بود و معتقدم در حوزه آموزش، بانوان در کشور بسیار مؤثر بودهاند.
رئیس اداره آموزش و مشارکتهای مردمی اداره محیط زیست هرمزگان ادامه داد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی به کرامت و شخصیت انسان، اعم از زن و مرد توجه جدی شده، تا آنجا که در بند ۶ اصل دوم این قانون، ایمان به کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خداوند به عنوان یکی از پایههای نظام جمهوری اسلامی شمرده شده است.
عابدینی با تاکید بر اینکه این توجه و اهتمام در مورد زنان، دو چندان شده و این قانون در موارد متعددی بر پاسداشت شخصیت انسانی زن و زمینهسازی برای رشد شخصیت او تأکید کرده است، اضافه کرد: در اصل بیست و یکم قانون اساسی نیز میخوانیم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و خوشبختانه در حال حاضر بانوان در عرصههای مختلف علمی، سیاسی، آموزشی، ورزشی، مشارکتی، پزشکی، مهندسی، خلبانی و … حضور فعال دارند و امیدواریم با توجه به مسؤولیت پذیری این قشر شاهد رشد بیشتر حضور زنان در عرصههای مختلف و پستهای مدیریتی باشیم.
وی بیان داشت: بانوان با حس مسئولیت پذیری، نظم و دقت بالای خود میتوانند هر مسؤولیتی که به آنها سپرده میشود به بهترین شکل ممکن انجام دهند. در حفظ تالابهای استان تعاونیها و سازمانهای مردم نهادی که مدیریت آنها با بانوان بوده، بسیار فعال و مؤثر بوده است.
رئیس اداره آموزش و مشارکتهای مردمی اداره محیط زیست هرمزگان گفت: زنان میتوانند پرورش دهنده و تربیت کننده نسلهای دوستدار محیط زیست باشند و در شرایط کنونی که جهان دستخوش تغییرات اقلیمی و تنوع آب و هوایی است، زنان یکی از ارکان اصلی حفظ، نگهداری و توسعه محیط زیست بوده و محور توسعه اجتماعی و اقتصادی هستند.
عابدینی ادامه داد: از آنجایی که دامان مادر اولین مدرسهای است که هر کودک، علاوه بر الفبای عشق، با خوب و بد زندگی آشنا میشود، پس مبالغه نیست که بگوییم زنان میتوانند در حفظ محیط زیست و آموزش و به نسل آینده بسیار مؤثر باشند زیرا که دامنه تأثیرگذاری آنها کل اجتماع را در بر خواهد گرفت. بنابراین بجاست که به فعالیتهای محیطزیستی آنان توجه ویژه شود.
وی تاکید کرد: زنی که در کنار توجه به تعالی شخصیت وجودی خود، ضمن ایفای نقش مادری و همسری در اجتماع نیز حضوری فعال و بر محور ارزشهای انسانی و اسلامی دارد و میتواند به خوبی در سرنوشت کشورش دخیل باشد.
رئیس اداره آموزش و مشارکتهای مردمی اداره محیط زیست هرمزگان عنوان کرد: زنی مورد نظر اسلام است که بتواند شاخصههای مختلف را در عین اینکه فرزندپروری و همسر داری را انجام دهد از جنبههای علمی، حضور اجتماعی به شکل صحیح، بینش و بصیرت، قدرت تربیت، شجاعت را داشته باشد.
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