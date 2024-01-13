به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حزب‌الله لبنان با انجام ۳ عملیات جدید علیه موضع‌های ارتش رژیم صهیونیستی در شمال اراضی اشغالی شمار عملیات‌های خود در روز جاری را به ۸ رساند.

بر این اساس حزب‌الله لبنان اعلام کرد که در حمایت از ملت پایدار فلسطین، در حمایت از مقاومت شجاع و شریف فلسطین و در پاسخ به حمله‌های دشمن به خانه‌ها و روستاهای جنوب لبنان که آخرین مورد آن حمله به شهرک یارین بوده است، رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان، ساعت ۴:۳۰ عصر امروز شنبه به وقت محلی شهرک صهیونیستی «شتولا» را با تسلیحات مناسب هدف قرار داده‌اند.

حزب‌الله لبنان تاکید کرد که در این حمله یکی از ساختمان‌های شهرک صهیونیستی شتولا آسیب دیده است.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز ضمن اذعان به اصابت موشک ضدتانک شلیک‌شده از سمت لبنان به یکی از ساختمان‌های شهرک صهیونیستی شتولا مدعی شد که در این حمله صهیونیست‌ها آسیبی ندیده‌اند.

علاوه بر این حزب‌الله لبنان تاکید کرد که عصر امروز موضع صهیونیستی «رویسات العلم» در مزارع اشغالی شبعا را با موشک هدف قرار داده و به صورت مستقیم به آن آسیب وارد کرده است.

همچنین حزب‌الله لبنان از هدف قراردادن یک تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی در موضع صهیونیستی «المطله» در حالی که روستاهای لبنان را هدف قرار می‌داد خبر داد و اعلام کرد که این تانک منهدم شده و نظامیان سوار بر آن نیز به هلاکت رسیده یا زخمی شده‌اند.

از سوی دیگر خبرنگار المیادین در جنوب لبنان گزارش داد که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی اطراف شهرک‌های «عیتا الشعب»، «بیت لیف»، «رامیا» و «علما الشعب» در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.