راه ۸۰ روستای آذربایجان غربی مسدود شد/پرهیز از سفرهای غیرضرور

ایرج دست نشان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با توجه به انسداد برخی از محورهای روستایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر راه‌های ارتباطی ۸۰ روستا در سطح استان شامل چالدران با ۴۰ روستا، خوی با ۱۷ روستا، تکاب با ۴ روستا، ارومیه با ۴ روستا و اشنویه با ۱۵ روستا به علت بارش برف و کولاک شدید مسدود اعلام شده است که با توجه به اولویت راهداری در باز نگه داشتن محورهای اصلی به محض اطمینان از این موضوع اقدامات بازگشایی راه‌های روستایی انجام خواهد شد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی از بارش برف همراه با وزش باد و کولاک در محورهای مواصلاتی بویژه در مناطق مرزی و شهرهای جنوب و جنوب غربی استان خبر داد.

دست نشان گفت: با توجه به آخرین پیگیری‌ها از ادارات تابعه تمام راه‌های اصلی و فرعی باز و تردد در آن برقرار است.

وی افزود: در محورهای کوهستانی و همچنین گردنه مائین بلاغ در محور شاهین دژ تکاب، گردنه زمزیران در محور مهاباد - سردشت، محور مهاباد - بوکان (برهان)، محور خوی چالدران و همچنین راه‌های مرزی بارش برف همراه با وزش باد و کولاک گزارش شده و تردد با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

دست نشان با تاکید بر اهمیت ایمنی سفر خاطر نشان کرد: به دلیل تداوم بارش در محورهای مختلف استان، توصیه می‌شود همشهریان از تردد غیرضروری در مسیرهای برف گیر خودداری کرده و در صورت لزوم حتماً زنجیر چرخ همراه داشته باشند و از سالم بودن تجهیزات خودرو از جمله مه شکن، برف پاکن و سیستم گرمایشی مطمئن شوند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در تشریح نحوه اطلاع از وضعیت راه‌ها گفت: کارشناسان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی شماره تلفن ۱۴۱ هستند و کاربران جاده‌ای می‌توانند با استفاده از اپلیکیشن و سامانه ۱۴۱ به صورت آنلاین و از طریق دوربین‌های پایش تصویری استان که در اختیار کاربران نیز قرار می‌گیرد، استفاده کنند.