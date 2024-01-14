به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «تامر هایمن» رئیس سابق سازمان اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی و مدیر آکادمی مطالعات امنیت داخلی این رژیم تاکید کرد که حاکمیت اسراییل باید تصمیم واحدی را اتخاذ کند، یا تبادل اسرا را بپذیرد یا معامله‌ای فراتر از آن را انجام دهد که شامل روند سازش با تشکیلات خودگردان و همچنین انجام تبادل اسرا است.

این سرتیپ بازنشسته نیروهای ذخیره رژیم صهیونیستی می‌ افزاید که با رسیدن جنگ غزه به صدمین روز خود اسراییل به یک نقطه سرنوشت ساز رسیده و گزینه‌های سیاسی آن منحصر به این دو گزینه است.

هایمن معضل کنونی رژیم صهیونیستی را بحران سیاسی می‌داند و معتقد است که با گذشت ۱۰۰ روز از جنگ غزه و در حالی که ارتش اسراییل نتوانسته رهبران حماس را از بین ببرد، باید تمامی این اهداف را کنار بگذارد و به دنبال انجام تبادل اسرا برای پایان دادن به جنگ باشد. البته هزینه این انتخاب نیز این است که به حماس اجازه استمرار حاکمیت خود در غزه را می‌دهد.

وی گزینه دوم را رفتن به سمت معامله‌ای منطقه‌ای با میانجگری آمریکا و عربستان سعودی دانست و تاکید کرد که در این صورت نیز جنگ از طریق تبادل اسرا به پایان می‌رسد، ولی هزینه سیاسی آن شامل موافقت تل‌آویو با روند سازش با تشکیلات خودگردان خواهد بود.

هایمن در عین حال بعید ندانست که کابینه کنونی انتخاب این تصمیم را به تعویق انداخته و به دنبال ادامه شرایط جنگی فعلی باشد، چرا که این روند را بهترین اوضاع برای ائتلاف کنونی می‌داند، وی اما معتقد است که این شرایط نمی‌تواند پایانی با ثبات برای اسراییل داشته باشد و تحقق هیچ کدام از اهداف جنگ را تضمین نمی‌کند.

هایمن معتقد است که حاکمیت اسراییل باید یکی از دو گزینه اول را بپذیرد که هیچ کدام از آنها مورد استقبال افکار عمومی اسراییل نیست، اما می‌تواند بخشی از اهداف جنگ را تامین کند.

وی تصریح کرد که در مورد رسیدن به اهداف جنگ در صورت ادامه این روند به ویژه در زمینه آزادی اسرای اسراییلی تردید جدی وجود دارد و چه بسا این روند به باز شدن جبهه‌ای جدید در شمال سرزمین‌های اشغالی منجر شود، اما بعید است بتواند تغییر اساسی در موازنه امنیت داخلی اسراییل ایجاد کند.