آزادی دو زندانی مالی غیرعمد با کمک ۶۰۰ میلیون ریالی زوج قزوینی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرهادکیایی اظهار کرد: همزمان با آغاز ماه ربیعالاول، یک زوج قزوینی با اهدای ۶۰۰ میلیون ریال به ستاد دیه استان قزوین، زمینه آزادی دو زندانی جرایم مالی غیرعمد را فراهم کردند.
وی عنوان کرد: این زوج نیکاندیش در شب آغاز زندگی مشترک خود با حضور در ستاد دیه استان، مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال برای پرداخت بدهی دو زندانی مالی غیرعمد اهدا کردند.
وی افزود: این دو زندانی به دلیل ناتوانی در پرداخت دیون مالی، مدتی را در حبس سپری میکردند که با کمک این زوج جوان، بدهی آنان پرداخت و زمینه آزادی و بازگشتشان به آغوش خانواده فراهم شد.
مدیرعامل ستاد دیه استان قزوین با تقدیر از این اقدام خیرخواهانه، نقش خیرین را در کاهش جمعیت کیفری زندانها مؤثر دانست و گفت: چنین اقدامات ارزشمندی نشاندهنده پویایی فرهنگ نوعدوستی و انساندوستی در جامعه است.
فرهادکیایی ابراز امیدواری کرد این اقدام خداپسندانه الگویی برای سایر هموطنان باشد تا با مشارکت در طرحهای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، زمینه بازگشت افراد گرفتار در بند به زندگی و خانوادههایشان را فراهم کنند.
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