ترویج زکات همانند ترویج نماز است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید حسن ربانی رییس شورای زکات کشور در شورای زکات استان همدان با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت ترویج زکات گفت: تلاش شورای مرکزی زکات و همت عزیزان این شورا ستودنی است ولی برای رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم.

وی افزود: این فریضه برای ترویج و اداء نیاز به زمینه سازی های زیادی دارد و همکاری بخش‌های مختلفی از جمله کمیته امداد، صدا و سیما، دولت و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه می‌طلبد که به جد توسط دوستان پیگیری می‌شود.

رییس شورای زکات کشور در ادامه خاطرنشان کرد: این فریضه الهی افزون بر اینکه متوجه مسئولان است متوجه مردم زکات دهنده نیز هست همچنین اعضای شورا در این بین مسئول هستند تا همگی با همکاری یکدیگر این فریضه الهی را احیا و از برکات آن همه بهره ببرند.

وی با اشاره به ضرورت برگزاری فصلی شورای زکات در استان خواستار رفع مشکلات برای پیش برد ترویج زکات شد.

نماینده ولی فقیه در جهاد خاطرنشان کرد: بهتر است تدبیری اندیشیده شود که کشاورز هنگام تحویل گندم به سیلو، بتوانند زکات پرداخت کند و اگر بتوان روندی را مدیریت کرد که زکات دهنده امکان مشاهده محل تخصیص زکات را داشته باشد به بهترین وجه رفتار سازی و اعتماد سازی در این زمینه رخ خواهد داد.