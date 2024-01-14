پلیس آگاهی گلستان باند سارقان آدم ربا را متلاشی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر حسام اظهار کرد: به دنبال شکایت فردی مبنی بر سرقت و آدم ربایی، رسیدگی به موضوع در دستور کار تیمی ویژه از مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: طی بررسی‌های اولیه مشخص شد متهمان به عنوان نیروی خدمات رسان وارد منزل مالباخته شده و وی را مدتی در آنجا حبس کرده سپس با تهدید و ایجاد رعب و وحشت اقدام به سرقت کارت‌های بانکی و طلاجات وی کرده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی استان گلستان تصریح کرد: با اشراف اطلاعاتی مأموران اعضای این باند خشن که سه زن و شش مرد بودند شناسایی و پس از کسب مجوز قانونی طی عملیاتی در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

حسام گفت: متهمان در تحقیقات پلیس اعلام کردند طعمه‌های خود را شناسایی و در فرصتی مناسب به عناوین مختلف وارد منزل آنان شده و پس از تهدید و حبس آنان، اقدام به سرقت پول، کارت بانکی و طلاجات شاکیان می‌کردند.

وی افزود: تا کنون متهمان به ۶ فقره سرقت، آدم ربایی، گروگانگیری، سرقت با سلاح گرم در چند استان اعتراف کردند و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.