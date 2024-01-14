  1. استانها
  2. گلستان
۲۴ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۳۶

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان:

۲ تصادف در گلستان یک فوتی و ۸ مصدوم بر جا گذاشت

۲ تصادف در گلستان یک فوتی و ۸ مصدوم بر جا گذاشت

گرگان- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: دو تصادف در گلستان یک فوتی و هشت مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم غریب آبادی اظهار کرد: عصر امروز یکشنبه دو تصادف به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان گلستان گزارش شد که یکی برخورد پژو ۴۰۵ با پراید در محور توسکستان به شاهرود و دیگری برخورد پراید با عابر پیاده در ابتدای محور علی آباد کتول به آزادشهر رخ داده است.

وی با اشاره به اینکه در این تصادفات ۸ نفر مصدوم و یک نفر فوت شدند، افزود: در پی این حوادث دو تیم سه نفره و دو نفره به همراه آمبولانس به محل‌های مورد نظر اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان با بیان اینکه خانم ۲۶ ساله، خانم ۱۸ ساله، پسر ۵ سال و یک ساله توسط آمبولانس جمعیت به بیمارستان ۵ آذر گرگان انتقال داده شدند، گفت: سه مصدوم توسط اورژانس انتقال داده شد.

