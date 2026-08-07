به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر امینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بردسکن، با تسلیت دهه پایانی ماه صفر و سالروز شهادت پیامبر اکرم(ص)، امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع)، اظهار کرد: این ایام فرصتی برای توجه به سیره و معارف اهل‌بیت(ع) است.

امام جمعه بردسکن با اشاره به ضرورت شناخت صحیح دشمن و شیوه‌های مقابله با آن، بیان کرد: برخی افراد که شاید اعتقاد راسخ و شناخت کافی از مسائل دینی و فرهنگی نداشته باشند، گاهی می‌گویند کلمه «جنگ» را به کار نبریم و فقط بگوییم دفاع می‌کنیم، در حالی که قرآن کریم درباره مقابله با دشمنی که به جنگ با مسلمانان آمده، صریح سخن گفته است.

وی افزود: دشمن همیشه با جنگ و درگیری مستقیم وارد میدان نمی‌شود و گاهی با ایجاد فتنه اقدام می‌کند که آثار آن می‌تواند از جنگ نیز مخرب‌تر باشد؛ بنابراین باید دشمن و شیوه‌های مختلف توطئه او را به خوبی شناخت و در برابر آن هوشیار بود.

امینی در ادامه با اشاره به رویکرد آمریکا در مذاکرات گفت: آمریکا چندین مرتبه مذاکرات را بر هم زده است، لذا ما دشمن را شناخته‌ایم و از متولیان دیپلماسی می‌خواهیم فریب لفظ‌سازی‌ها و وعده‌های دشمن را نخورند و ملت را در کمین دشمن گرفتار نکنند.

امام جمعه بردسکن با تأکید بر اینکه «مذاکره فریب است»، گفت: دشمن زمانی که با کمبود تجهیزات، افزایش هزینه‌های انرژی و تلفات مواجه می‌شود، به سمت مذاکره می‌آید و مسئولان ما نباید فریب بخورند و نباید به دشمن میدان بدهند؛ بیش از پنج ماه است که در میدان هستند و این وضعیت بهتر از عقب‌نشینی و تسلیم در برابر دشمن است.

وی گفت: هر مسئولی که برای چندمین بار فریب دشمن را بخورد، مردم چنین عملکردی را نخواهند بخشید.

امینی با گرامیداشت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، خبرنگاران را «دیده بیدار ملت» و زبان گویای جامعه دانست و اظهار کرد: خبرنگاران در جایی که ما حضور نداریم، اخبار را با شفافیت و صداقت به مردم منتقل می‌کنند و در جنگ رمضان نیز شاهد بودیم که چگونه اصحاب رسانه روایتگر میدان بودند.

امام جمعه بردسکن با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی با رسانه‌ها گفت: همه ادارات، دستگاه‌ها و مجموعه مدیریتی شهرستان نیز اخبار و اقدامات خود را به موقع به خبرنگاران منتقل کنند تا اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق به مردم انجام شود.