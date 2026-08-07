به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمدعلی ساداتی در خطبههای این هفته نماز جمعه گیلانغرب با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، بر اهمیت شناخت امام زمان (عج) و جایگاه حجت الهی در هدایت انسانها تأکید کرد و گفت: شناخت خداوند، پیامبر و امام معصوم حلقههای بههمپیوسته هدایت الهی هستند و جامعه اسلامی باید بیش از پیش به معارف مهدوی توجه داشته باشد.
وی با اشاره به روایات اهلبیت (ع) اظهار کرد: اعتقاد به منجی آخرالزمان در همه ادیان وجود دارد، اما تفاوت مکتب تشیع با دیگر مکاتب آن است که امام عصر (عج) تنها منجی آینده نیست، بلکه حجت زنده و حاضر خداوند بر روی زمین است و هدایت جامعه را بر عهده دارد.
امام جمعه گیلانغرب افزود: در روایات تأکید شده است که زمین هیچگاه از حجت الهی خالی نمیماند و شناخت امام، شرط هدایت و مصون ماندن از گمراهی است.
اصلاح نیت؛ راه رهایی از خسران
حجتالاسلام ساداتی با اشاره به سوره مبارکه «عصر» گفت: سرمایه اصلی انسان عمر اوست و اگر این سرمایه در مسیر بندگی خداوند به کار گرفته نشود، انسان دچار خسران خواهد شد.
وی تصریح کرد: یکی از مهمترین راههای بهرهگیری صحیح از عمر، اصلاح نیت در همه اعمال است؛ چرا که ارزش اعمال به نیت انسان وابسته است و این موضوع باید بیش از گذشته مورد توجه مؤمنان قرار گیرد.
نقش بیبدیل شیر مادر در سلامت جامعه
امام جمعه گیلانغرب با اشاره به هفته جهانی شیر مادر، تغذیه با شیر مادر را عاملی مهم در سلامت جسمی و روحی کودکان دانست و اظهار کرد: فرهنگسازی در این حوزه باید مورد توجه خانوادهها و مسئولان قرار گیرد، زیرا هیچ جایگزینی نمیتواند آثار ارزشمند شیر مادر را تأمین کند.
خبرنگاران در خط مقدم جهاد رسانهای
حجتالاسلام ساداتی با گرامیداشت روز خبرنگار و یاد شهید محمود صارمی، خبرنگاران را رزمندگان عرصه آگاهیبخشی دانست و گفت: دشمنان از قدرت رسانه هراس دارند و به همین دلیل خبرنگاران بسیاری را در فلسطین و غزه به شهادت رساندهاند.
وی افزود: خبرنگاران باید ضمن انعکاس خدمات، پیشرفتها و مشکلات جامعه با رویکرد اصلاحگرایانه، در برابر جنگ رسانهای دشمن نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
مقاومت، عامل اقتدار جمهوری اسلامی
امام جمعه گیلانغرب با اشاره به فضای سیاسی کشور، گفت: امروز دو دیدگاه نادرست در فضای رسانهای ترویج میشود؛ یک دیدگاه بر عقبنشینی در برابر آمریکا تأکید دارد و دیدگاه دیگر با القای ناامیدی، دستاوردهای کشور را از دسترفته معرفی میکند.
حجتالاسلام ساداتی تصریح کرد: هر دو نگاه، نتیجهای جز تضعیف خودباوری ملی ندارد، در حالی که واقعیتهای میدانی نشان میدهد جمهوری اسلامی با تکیه بر توان داخلی، قدرت دفاعی، ظرفیتهای ملی و هدایتهای رهبر معظم انقلاب، مسیر پیشرفت و اقتدار را با قدرت ادامه میدهد.
وی افزود: دشمن در جنگ و فشارهای سیاسی به اهداف خود نرسیده و امروز بیش از گذشته دچار سردرگمی و تناقض در مواضع شده است و این نشاندهنده شکست راهبردهای آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
تقویت توان داخلی، راه پیشرفت کشور
امام جمعه گیلانغرب تأکید کرد: راه موفقیت کشور، تکیه بر ظرفیتهای داخلی، تقویت اقتصاد، حفظ اقتدار دفاعی و بهرهگیری از دیپلماسی فعال است و جمهوری اسلامی در مذاکرات نیز تنها برای تثبیت حقوق و منافع ملت ایران حضور دارد، نه عقبنشینی از دستاوردهای خود.
حجتالاسلام ساداتی در پایان با تسلیت فرارسیدن رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، از مردم خواست با حضور در مجالس عزاداری، پیوند خود را با مکتب اهلبیت (ع) مستحکمتر کنند و برای عزت، وحدت و سربلندی ایران اسلامی دعا کنند.
نظر شما