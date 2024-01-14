اصولی: برنامه ما حضور تیم ملی با ترکیب کامل در جام ملت هاست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، احسان اصولی، درباره وضعیت همراهی ۴ لژیونر ایرانی در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که در این مقطع برای کمیته فوتسال و علاقمندان تیم ملی مورد توجه است، برگزاری رقابت‌های فوتسال جام ملت‌های آسیا در تاریخ خارج از فیفا دی است. به همین دلیل موضوع بهره مندی از ۴ لژیونر کشورمان که در اسپانیا بازی می‌کنند تحت پیگیری ویژه قرار دارد.

وی ادامه داد: در همین راستا، برای رفع دغدغه هواداران اعلام می‌کنیم که اطمینان داشته باشند پیگیری‌های لازم در حال انجام است و مکاتبه‌ای از طریق فدراسیون فوتبال با فدراسیون فوتبال اسپانیا و باشگاههای این بازیکنان انجام شده است.

اصولی افزود: به صورت حتم، پیگیری برای حل این موضوع و دغدغه ادامه دارد. برنامه ما این است که تیم ملی با ترکیب کامل در جام ملت‌های آسیا حاضر شود و با رایزنی‌های رئیس فدراسیون و بخش روابط بین الملل این مشکل رفع خواهد شد.