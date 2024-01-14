سازمان ملل: اسرائیل زندگی در غزه را غیرممکن کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «فرانچسکا آلبانزه» گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین در مصاحبه‌ای اعلام کرد که رژیم صهیونیستی شرایطی را ایجاد کرده که زندگی در منطقه برای مردم غزه غیرممکن شده است.

آلبانزه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رژیم اسرائیل غیرنظامیان در غزه را عمداً از غذا محروم می‌کند یا نه؟ گفت: (رژیم) اسرائیل شرایطی ایجاد می‌کند که زندگی در غزه را غیرممکن کند. (رژیم) اسرائیل از همه چیز در غزه اطلاع دارد.

گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین ضمن تاکید بر اینکه نزدیک به ۱۰۰۰ کودک در غزه بدون بیهوشی تحت عمل قطع عضو قرار گرفته اند، به ممانعت مقامات این رژیم از ارسال داروهای لازم برای بیهوشی به غزه واکنش نشان داد.

گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد تاکید کرد که حتی در صورت توقف درگیری‌ها نیز بازسازی غزه بسیار دشوار خواهد بود.

وی با بیان اینکه تنها ۸ درصد جمعیت غزه می‌توانند به کمک های سازمان ملل دسترسی پیدا کنند، گفت که عدم دسترسی به شمال و تداوم بمباران شدید غزه از جمله مناطقی که توسط رژیم صهیونیستی «امن» اعلام شدند، علل اصلی این وضعیت است.

«فرانچسکا آلبانزه» با اشاره به اینکه به دلیل بمباران نمی‌ توانند کمک‌ های بشردوستانه را به مردم غزه ارایه کنند، تصریح کرد: غزه ویران شده است.

این مقام سازمان ملل در ارتباط با ابعاد بحران غذایی در غزه خاطرنشان کرد: هیچ غذایی وجود ندارد. مردم افغانستان، یمن و چندین کشور دیگر نیز در معرض گرسنگی هستند، اما آمار ثبت شده (در این خصوص) در غزه بسیار بالاتر است.