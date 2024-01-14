نجات خانواده ۴ نفره از برف و کولاک در جاده سرچم

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی علیزاده در این زمینه اظهار کرد: با حضور عوامل بخشداری نختالو و با همکاری راهداری و هلال‌احمر یک خانواده چهارنفره گرفتار در برف و کولاک نجات یافتند.

بخشدار نختالو باروق افزود: در این عملیات امداد و نجات بامدادی که پنج ساعت به طول انجامید، خانواده گرفتار در برف و کولاک شدید نجات یافتند.

وی گفت: این خانواده با خودروی شخصی قصد عزیمت به تهران از سمت جاده سرچم را داشتند که در کیلومتر ۵۵ جاده سرچم گرفتار برف و کولاک شدید شده بودند؛ ولی با تلاش عوامل راهداری و امدادگران هلال‌احمر نجات پیدا کردند.

علیزاده تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۳۰ خودرو گرفتار در محاصره برف با هماهنگی بخشداری نختالو توسط عوامل راهداری نجات پیدا کردند.

بخشدار نختالو ضمن قدردانی از عوامل راهداری و هلال‌احمر، اظهار کرد: باتوجه‌به هشدارهای هواشناسی و بارش برف‌وباران از شهروندان خواهشمندیم از تردد غیرضروری در راه‌ها خودداری کنند.

وی با بیان اینکه جاده سرچم برای سفر به شهرستان‌های هم‌جوار و تهران توصیه نمی‌شود، گفت: از رانندگان و همشهریان عزیز در خواست داریم تا از تردد در مسیر میاندوآب و باروق به سرچم تا زمان بهبود شرایط جوی و بازگشایی آن خودداری کنند.