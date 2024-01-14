انفجار منزل مسکونی در چرام یک کشته و ۳ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، امین نیکویی نژاد شامگاه یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: حوالی ساعت ۱۷ و ۳۹ دقیقه روز یکشنبه انفجار یک منزل مسکونی در روستای «شیرازی» شهرستان چرام به مرکز پیام دهدشت گزارش شد.

وی با بیان اینکه بلافاصله پس از دریافت گزارش دو پایگاه امدادی شماره یک دهدشت و شهری چرام به محل حادثه اعزام شدند، تصریح کرد: در پی این حادثه متأسفانه یک مرد میانسال جان خود را از دست داد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان اظهار کرد: سه نفر دیگر از افراد خانواده که شامل مادر و فرزندان بودند با شرایط سوختگی و آسیب، ضمن دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان امام خمینی دهدشت منتقل شدند.