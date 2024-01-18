مسأله فلسطین تنها جنبه دینی ندارد

خبرگزاری مهر -گروه دین و اندیشه- سمانه نوری زاده قصری: بیش از صد روز است که حملات و جنایات رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم غزه و فلسطین ادامه دارد. این روزها اوضاع در نوار غزه به شدت بحرانی و خطرناک است و چند میلیون نفر انسان بی گناه از حقوق مشروع خود به معنای واقعی کلمه محروم و با فاجعه انسانی روبرو هستند. محاصره نوار غزه و تشدید تحریمهای اقتصادی علیه ساکنان آن طی پنج ماه گذشته که توسط رژیم صهیونیستی به اجرا در آمده زندگی را در این منطقه غیر قابل تحمل کرده است. این شرایط در حالی رخ میدهد که کشورهای اروپایی و آمریکا و برخی از کشورهای عربی منطقه در همراهی با طرح آمریکا و رژیم صهیونیستی برای نابودی مقاومت فلسطین طی چند ماه گذشته چشمان خود را بر روی آنچه در نوار غزه رخ میدهد بستهاند.
در روزهای گذشته دولت آفریقای جنوبی پرونده تاریخی شکایت علیه رژیم صهیونیستی بابت کشتار و نسلکشی فلسطینیها را در دادگاه لاهه به جریان انداخت و پیگیریهای قضائی بینالمللی در این زمینه را کلید زد. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان قلب محور مقاومت و پیشگام در بسیاری از جبهههای مقابله با استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل، یکی از کار ویژههایی که برای خود تعریف کرده است، ایجاد اتفاق نظر و اتحاد میان چهرههای فعال و اثر گذار در کشورهای اسلامی است. در نخستین همایش بینالمللی طوفان الاقصی و بیداری وجدان بشری که هفته جاری با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از علمای جهان اسلام برگزار شد، تلاش گردید تا ندای این اتحاد میان علمای اسلامی بیش از گذشته به گوش جهانیان برسد.
علمای شرکتکننده در این کنفرانس با بررسی تحولات جاری منطقه و جهان و جنایتهای وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی و هم پیمانانش که منجر به کشتار هزاران کودک و زن و انسان بیگناه، دهها هزار مجروح و ویرانی خانهها و آوارگی صدها هزار نفر شده است، ضمن اعلام حمایت از همه گروههای محور مقاومت و بهخصوص از حماس و جهاد اسلامی و همبستگی با ملت مظلوم فلسطین، توقف کامل این جنایات و احقاق حقوق کامل آنها را خواستار شدند. با تنی چند از افراد حاضر در این کنفرانس به گفتوگو نشستیم تا ابعاد جهاد مردم فلسطین را تبیین نمایند.
دشمن صهیونیست از اختلاف امت اسلامی سوءاستفاده میکند
عبد الرئوف توانا رئیس مرکز الشهید توانا الثقافی افغانستان در گفتوگو با مهر گفت: زمانی که از ۵۷ کشور با یک شعار و شعور زیر یک سقف جمع شوند و امت را به وحدت بخوانند و یکپارچه دشمنی خود را در برابر قدرتهای استعماری به ویژه رژیم صهیونیستی اعلام کنند قطعاً تأثیرات خوبی برای امت اسلامی خواهند داشت.
وی با بیان اینکه موضوع وحدت، رمز پیروزی است و عزت در پرتو وحدت رقم میخورد، ادامه داد: عاملی که امروز باعث گستاخی دشمن شده این است که از اختلاف امت اسلامی سوءاستفاده میکند.اینکه علمای جهان اسلام در یک مکانی حضور پیدا کنند یقین دارم که تأثیرات بهتری را در پی خواهد داشت. هر یک از علما به کشور خود رفته و این پیام را به مجموع پیروان خود میرسانند و اعلام حمایت از جبهه مقاومت باعث تقویت روحیه جبهه مقاومت و تضعیف روحیه دشمن میشود.
رئیس مرکز الشهید توانا الثقافی افغانستان ادامه داد: رژیم صهیونیستی در ظاهر امر پیرو آمریکاست و امت اسلامی در حقیقت با آمریکا درگیر است. ما دیدیم که بیش از دهها قطعنامه را آمریکاییها وتو و نقض کردند. یقین دارم که وحدتی که به وجود آمده و بیداریای که رقم خورده است به یک تحول عظیمی خواهد رسید. طوفان الاقصی روشنیای را به وجود آورده است که تفکیک میان جبهه حق و باطل بیش از هر زمان دیگر واضح است.
وی با اشاره به برگزاری دادگاه لاهه گفت: عنوان موضوع و کشاندن رژیم صهیونیستی به محکمه لاهه یک ضربهای در پیکر رژیم صهیونیستی است و تأثیرات مثبتی به نفع جامعه اسلامی دارد. این اتفاق در دراز مدت پیامدهای وسیعی خواهد داشت. اقدامات محکمه لاهه و تلاش سایر نهادهای بینالمللی که متعلق به جهان اسلام هم نیستند ضربه مهلکی به این رژیم کودک کش خواهد بود.
اگر همه کشورهای اسلامی همت میکردند جنگ یک هفته بیشتر طول نمیکشید
حجت الاسلام سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در گفتوگو با مهر در خصوص تأثیر برگزار چنین همایشهایی برای بیدار شدن اذهان و وجدانهای بشری گفت: کلیه برنامههایی که به نفع جبهه حق تدارک دیده میشود مفید و مؤثر است. این برنامهها برای امیدوار کردن ملت مظلوم فلسطین و غزه تأثیر گذار است. این همایش و همایشهای مشابه و آنچه که در دادگاه لاهه انجام گرفته و همه راهپیماییهایی که در سرتاسر جهان انجام شده و بیداری وجدانهای بشری موجب تقویت و امیدواری و تقویت حق مردم مظلوم غزه و فلسطین است.
وی با اشاره به اینکه جنایتهای رژیم صهیونیستی متوقف نشده است، ادامه داد: عدم توقف به خاطر این است که در جهان اسلام شکاف ایجاد کردند و همه مردم مسلمان و کشورهای اسلامی یکپارچه دشمن صهیونیست را محکوم نمیکنند. اگر همه کشورهای اسلامی از امکاناتشان به نفع جبهه حق استفاده میکردند این جنگ بیشتر از یک هفته به طول نمیانجامید.
مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی از محکومیت آن در دادگاه لاهه مؤثرتر است
حسن قناعتی رئیس انجمن اهل بیت ترکیه نیز در گفتوگو با مهر در خصوص تأثیر برپایی چنین همایشهایی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی گفت: جمهوری اسلامی ایران هر قدمی که بر میدارد واقعاً در دنیا تأثیر گذار است و همایشی از این دست هم انشاءالله تأثیر خودش را خواهد گذاشت.جمهوری اسلامی ایران باعث احیای لبنان، یمن، سوریه شد و آنها را در کنار هم جمع کرد. در مقابل ظلم صهیونیست ایستاد و هر قدمی که میگذارد در دنیا صدایش میپیچد.
وی با اذعان به اهمیت برپایی دادگاه لاهه گفت: به عقیده بنده کما اینکه امام خمینی (ره) هم گفته بودند که صهیونیستها در سازمان ملل متحد چند بار تعهداتی داده اند اما به هیچ کدامشان ملتزم نبوده و اجرا نکرده اند. در دادگاه لاهه هم تمام تلاششان را میکنند که آن را ابطال کنند. به نظرم مقاومت و ایجاد فشار از این طریق از دادگاه لاهه مؤثرتر خواهد شد.
قناعتی با بیان اینکه صهیونیستها افرادی گستاخ هستند، گفت: اینها نصیحت را نمیفهمند و حرف گوش نمیکنند حتی در دیوان لاهه محاکمه شوند برای آنها مهم نیست چرا که از لحاظ اقتصادی به غرب وابستهاند و نیازی ندارند که به حرف سازمانهای بینالمللی گوش فرا دهند.
رئیس انجمنهای اهل بیت ترکیه اضافه کرد: مساله فلسطین تنها جنبه دینی ندارد بلکه جنبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی هم دارد. در همه ابعاد در اینجا متخصصین باید جمع شوند و بگویند مساله را از این راه میتوان حل کرد.
نصر خدا امروز همراه با مردم فلسطین است
ابراهیم فاضل حسینی رئیس حوزه اهل سنت در تایباد نیز در گفتوگو با مهر در همین زمینه گفت: جنگ فلسطین و غزه با رژیم غاصب صهیونیست باعث شده است تا انسانها متحد شده و وجدان انسانها بیدار شود. آنهایی که وجدان دارند برای محکومیت صهیونیسم نیاز به ایمان و عقیده هم ندارند. اگر انسان باشند متوجه میشوند اطفال گناهی ندارند تا تحت این ستمها باشند. مَّثَلُ ٱلَّذِینَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلِکُم مَّسَّتۡهُمُ ٱلۡبَأۡسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلۡزِلُواْ حَتَّیٰ یَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ مَتَیٰ نَصۡرُ ٱللَّهِ أَلَآ إِنَّ نَصۡرَ ٱللَّهِ قَرِیبٞ. همه مستضعفان میگویند نصرت خدا چه وقت است و قرآن پاسخ میدهد که نصر خدا نزدیک است و برای مجاهدین ولی و ناصر میفرستد و کل عالم اسلام و بشریت ناصر مسلمین هستند. این همان اتفاقی است که امروز در سرتاسر جهان شاهد حمایت از مردم فلسطین و غزه هستیم.
مردم به واسطه عملیات طوفان الاقصی آماده قبول تفکرات بیداری اسلامی هستند
حجت الاسلام شیخ جواد خالصی از علمای عراق و امام جمعه کاظمین در گفتوگو با مهر در خصوص اهمیت و تأثیر تجمع علمای جهان اسلام گفت: هر تجمعی که علمای اسلام جمع میشوند یک گام مثبتی در راستای وحدت اسلامی است. وحدت اسلامی اساس تمدن و بیداری اسلامی است و باعث آزاد شدن کشورهای اسلامی میشود. همایشهایی با محوریت طوفان الاقصی و صحبتهای که شد گام بسیار مهمی است برای آرمانهایی که باید به دنبالش برویم.
وی ادامه داد: کسانی که در همایشهای طوفان الاقصی حاضر بودند از یک طیف فکری نبودند و انواع مختلفی از عقاید و سلیقهها را داشتند. هر شخصی که در این همایشها حاضر میشود باید در کشور و دانشگاه و حوزه کشور خودش همین افکاری که امروز اینجا از آن سخن به میان آمد را دنبال کند و آنجا گسترش دهد. مردم به واسطه طوفان الاقصی آماده قبول این تفکرات هستند.
امام جمعه کاظمین در پایان گفت: اقدامات دشمن صهیونیستی و نسل کشی که انجام میدهد و ارتکاب جنایاتی که در تاریخ نظیر آن را ندیدیم باعث شد تا حقیقت این رژیم برای همه مردم روشن شود و این رژیم و کسانی که از آن دفاع میکردند منفور شوند امری که تا قبل از آن خیلی سطح پایینتری داشت. در گذشته مردم متوجه نمیشدند اما امروز مسائل روشنتر شده و این یک گام اولیه برای زوال این رژیم خواهد بود.
* محمدرضا حاجی جباری
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