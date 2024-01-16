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۲۶ دی ۱۴۰۲، ۹:۲۷

معاون استاندار تهران:

پیگیر اجرای طرح طرد اتباع غیرمجاز در استان تهران هستیم

پیگیر اجرای طرح طرد اتباع غیرمجاز در استان تهران هستیم

تهران- معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران گفت: اجرای طرح طرد اتباع غیرمجاز استان تهران توسط فرمانداری ها پیگیری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نایبی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص جلسه‌ای که با حضور امین اسدی سرپرست فرمانداری ملارد و احسان حیدری، سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران و دیگر مسئولین برگزار شد، اظهار کرد: پیگیر اجرای طرح جمع آوری و بازگشت اتباع غیرمجاز در استان تهران توسط فرمانداری‌ها هستیم.

نایبی گفت: این طرح با محوریت سازمان ملی مهاجرت و اجرای آن توسط همه دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران در ادامه در خصوص برگزاری انتخابات عنوان کرد: طبق فرمایش مقام معظم رهبری جهاد تبیین با چهار اصل سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت مورد توجه خواهد بود تا با همکاری همه دستگاه‌ها، انتخابات پرشور و در امنیت کامل برگزار شود.

کد مطلب 5995880

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    نظرات

    • IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
      19 23
      پاسخ
      خواهش میکنیم سریع تر
    • abasmohammadi IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
      20 9
      پاسخ
      سلام خسته نباشید من یک تبعه غیر مجاز استم و مجبور شدم از افغانستان بیام با خانواده و می‌دونم اگه بر گردم برای من گرون تموم میشه چی کار کنم
    • وی IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
      11 18
      پاسخ
      ایشالله این طرحتون چند سال طول میکشه؟
    • US ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
      6 13
      پاسخ
      هر چه سریع تر این کارو انجام دهید مخصوصا افغانیهارو که خیلی زیاد شدند
    • ناشناس IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
      4 14
      پاسخ
      خواهش میکنم هرچه سریع تراتباع را از ایران بیرون کنیید
    • مهدی IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
      3 11
      پاسخ
      بخاطر خدا هر چه سریعتر اقدام کنید. افغانی خیلی زیاد شده....
    • IR ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
      4 12
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      خداخیرتون بده همه رم اخراج کنید مجاز غیر مجاز نداره کل ایران رو قرق کردن

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