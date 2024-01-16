پیگیر اجرای طرح طرد اتباع غیرمجاز در استان تهران هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نایبی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص جلسه‌ای که با حضور امین اسدی سرپرست فرمانداری ملارد و احسان حیدری، سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران و دیگر مسئولین برگزار شد، اظهار کرد: پیگیر اجرای طرح جمع آوری و بازگشت اتباع غیرمجاز در استان تهران توسط فرمانداری‌ها هستیم.

نایبی گفت: این طرح با محوریت سازمان ملی مهاجرت و اجرای آن توسط همه دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران در ادامه در خصوص برگزاری انتخابات عنوان کرد: طبق فرمایش مقام معظم رهبری جهاد تبیین با چهار اصل سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت مورد توجه خواهد بود تا با همکاری همه دستگاه‌ها، انتخابات پرشور و در امنیت کامل برگزار شود.