به گزارش خبرنگار مهر، حسین یکتا صبح سه شنبه در آئین اختتامیه ششمین جشنواره رسانهای ابوذر در خراسان جنوبی اظهار کرد: در جهاد تبیین باید صدا و ندا به همه برسد.
راوی نام آشنا دفاع مقدس و فعال فرهنگی اظهار کرد: آن کس که میتواند این ندا را به همه برساند خبرنگاران و رسانهها هستند.
قلم مرتضی آوینی روایت متفاوتی از جنگ را رقم زد
یکتا با اشاره به نقش شهید آوینی در روایتگری دقیق دفاع مقدس ادامه داد: اینکه شهید مرتضی آوینی جنگ را به گونهای متفاوت و از منظر فکری و فلسفی در مسیر فی سبیل الله روایت کرد.
وی افزود: امروز هم مواردی چون راهیان نور، پیاده روی اربعین را داریم که باید به گونهای متفاوت روایت کنیم و
راوی دفاع مقدس و فعال فرهنگی با بیان اینکه ما طبق گفتههای امام شلمچه را دارالشفا و قطعهای از بهشت میدانیم، گفت: شبهای کربلا ۵ شبهای قدر انقلاب اسلامی بود.
سربازی که ما را به پشت دیوارهای بیت المقدس رساند
یکتا با بیان اینکه امروز پشت دیوار بیت المقدس هستیم، اظهارکرد: یک سرباز شجاع کرمانی ما را از پشت دیوارهای بصره در عملیات کربلای ۵ به پشت دیوارهای بیت المقدس رسانده و از این جهت صهیونیست عصبانی است.
وی با تاکید بر اینکه اردوهای راهیان نور و بیان سیره و منش شهدا تحولی در جامعه ایجاد کرده است، بیان کرد: شهدا ما را به سمت بهترین حال هدایت میکنند.
راوی دفاع مقدس و فعال فرهنگی یادآور شد: امروز به واسطه خون کودکان غزه ندای مرگ بر اسرائیل در سراسر جهان پراکنده شده است.
یکتا گفت: ما بارها و بارها مشاهده کردهایم که در زمانی که انقلاب و کشور به معنویت حضور شهدا نیاز داشت چگونه شهدای گمنام رخ نمایی کردند و کوچه پس کوچههای شهر را از عطر ایثار آکنده کردند.
یاد شهید غبار از دل می زداید
وی افزود: در یک مثال رهبر معظم انقلاب بعد از تشییع پیکر شهدای غواص در سال ۹۴ در بیانیهای فرمودند که «سپاس بیپایان پروردگار حکیم و مهربان را که در لحظههای نیازِ این ملّتِ خداجوی و خداباور، بشارتهای تردیدناپذیر را بر دلهای بیدار نازل میفرماید و غبارها را میزداید».
راوی دفاع مقدس ادامه داد: به همین جهت است که میگوید نطق شهدا بعد از شهادت بیش از دوران حیات باز میشود ولی هنوز سالهای سال باید بگذرد تا ما شهیدان دوران دفاع مقدس را به خوبی بشناسیم.
ابتکار عمل را در دست بگیریم
یکتا افزود: در شرایط فعلی باید ابتکار عمل را در عرصه رسانه در دست بگیریم تا بتوانیم سحر جنگ الکترونیکی دشمن را نابود کنیم.
وی با اشاره به اینکه وقتی وارد عرصه مبارزه با جنگ رسانهای دشمن میشویم با تیر و ترکشهایی از جنس شبهه افکنی مواجه میشویم، یادآور شد: خبرنگاران ما جلوی جنگ هیبریدی و شناختی و ترکیبی دشمن شجاعانه با قلم خود ایستادهاند.
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