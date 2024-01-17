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۲۷ دی ۱۴۰۲، ۹:۰۵

باقری اصل مطرح کرد؛

دسترسی به وام‌های خرد به صورت هوشمند فراهم شد

دسترسی به وام‌های خرد به صورت هوشمند فراهم شد

رییس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال گفت: تسهیلات یاران دسترسی به وام های خرد را به صورت هوشمند فراهم می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل رییس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در شبکه اجتماعی ویراستی گفت: امروز در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال، موضوع چالش‌های تسهیلات یاران (لندتک) مورد بررسی قرار گرفت. تسهیلات یاران دسترسی به وام‌های خرد را به صورت هوشمند فراهم می‌کنند.

وی افزود: ۷۰ درصد مردم به وام دسترسی ندارند. دسترسی دهک‌های پایینی به وام بسیار کم است. لندتک این شکاف و فاصله را ترمیم می‌کند.

باقری اصل در پایان گفت: مقرر شد بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد با توجه به دغدغه‌های طرح شده و پیشنهادات بخش خصوصی و اعضای کمیسیون نسبت به توسعه این کسب و کارهای دیجیتال حمایت‌های لازم را در مقررات و دسترسی به سرویس‌های الکترونیکی فراهم کند.

دسترسی به وام‌های خرد به صورت هوشمند فراهم شد

کد مطلب 5996506
هنگامه فروغی

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