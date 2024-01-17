به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل رییس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در شبکه اجتماعی ویراستی گفت: امروز در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال، موضوع چالشهای تسهیلات یاران (لندتک) مورد بررسی قرار گرفت. تسهیلات یاران دسترسی به وامهای خرد را به صورت هوشمند فراهم میکنند.
وی افزود: ۷۰ درصد مردم به وام دسترسی ندارند. دسترسی دهکهای پایینی به وام بسیار کم است. لندتک این شکاف و فاصله را ترمیم میکند.
باقری اصل در پایان گفت: مقرر شد بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد با توجه به دغدغههای طرح شده و پیشنهادات بخش خصوصی و اعضای کمیسیون نسبت به توسعه این کسب و کارهای دیجیتال حمایتهای لازم را در مقررات و دسترسی به سرویسهای الکترونیکی فراهم کند.
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