به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: شکست دادن روس‌ها غیرممکن است؛ ما همیشه سرزمین مادری خود را گرامی داشته ایم؛ این سُنت از قلب به قلب منتقل می‌شود. وحدت روس‌ها و توسعه اقتصاد آنها برای دشمنان روسیه یک شگفتی کامل است.

رئیس جمهور روسیه ادامه داد: حملات کی یف به اهداف غیرنظامی در روسیه به این منظور است که به مردم و حامیان مالی خود نشان دهد که در ظاهر قادر به پاسخگویی به اقدامات روسیه هستند.

پوتین سپس حملات نیروهای مسلح اوکراین به ساکنان غیرنظامی روسیه از جمله با استفاده از MLRS (سیستم موشک پرتاب چندگانه) را وحشیانه توصیف کرد.

ولادیمیر پوتین در دیدار با مقامات شهرداری‌های روسیه اضافه کرد: اوکراین از مذاکره با روسیه امتناع کرد؛ وگرنه همه چیز خیلی وقت پیش تمام می‌شد. … فرمول صلح زلنسکی الزام بازدارنده‌ای برای مذاکرات به شمار می‌آید. اوکراین مذاکره با روسیه را رد کرده است - احمق‌ها، باید مدت‌ها پیش (این درگیری) به پایان می‌رسید.

این مقام روسیه با تاکید بر شکست کامل و مطلق ضدحمله نیروهای مسلح اوکراین، در ادامه افزود: اوکراین در ضدحمله شکست خورد. اگر به همین منوال ادامه یابد، مساله بقای آن به عنوان یک کشور نیز زیر سوال خواهد رفت. حاکمیت اوکراین ممکن است ضربه جبران ناپذیری را متحمل شود و مسؤولیت آن برعهده مقامات فعلی کی یف است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، افکار ناسیونالیستی در اوکراین غالب شد و به وضعیت فعلی منجر شده است.