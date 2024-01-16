به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که عصر امروز سه‌شنبه به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی برگزار شد، کلیات اصول حاکم بر آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی به تصویب اعضا رسید و مقرر شد جزییات آن در جلسات آتی شورا مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین در جلسه امروز اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با ادامه فعالیت دکتر محمدحسین ساعی به عنوان نماینده این شورا در هیئت نظارت بر مطبوعات به مدت ۲ سال دیگر موافقت کردند.

تصویب نهایی ۵ مصوبه شورای معین از جمله «ارتقای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به بنیاد ملی علم ایران»، «نظام‌نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش»، «آیین‌نامه جذب و پرورش استعدادهای برتر ملی در حوزه‌های مختلف هنری و علمی و ورزشی» و «اصلاح آئین‌نامه تشکیل هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» از دیگر مصوبات جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.