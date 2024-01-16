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۲۶ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۴۲

مدیرعامل برق منطقه‌ای گیلان:

گیلان بستر مناسبی برای رویش نیروگاه‌های سبز است

گیلان بستر مناسبی برای رویش نیروگاه‌های سبز است

رشت - مدیرعامل برق منطقه‌ای گیلان با تاکید بر لزوم پیشگامی دانشگاه‌ها در توسعه انرژی‌های نو گفت: گیلان بستر مناسبی برای رویش نیروگاه‌های سبز است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود دشت بزرگ عصر سه شنبه در همایش امضای تفاهم نامه فی ما بین برق منطقه‌ای با دانشگاه فنی و حرفه‌ای در رشت اظهار کرد: دانشگاه یک مرکز و کانون برای تولید دانش و فناوری است.

وی با اشاره به جنگ نابرابر اقتصادی و تحریم‌های دشمن علیه نظام اسلامی افزود: تولید فناوری‌های نوین و تکیه بر دانش بومی می‌تواند حصر تحریم را بکشند.

مدیرعامل برق منطقه‌ای گیلان با بیان اینکه تعامل صنعت و دانشگاه یک معامله برد _ برد است، گفت: تکامل گرایی و نتیجه محوری بر پایه تعامل دو طرف صنعت و دانشگاه تحقق می‌پذیرد.

دشت بزرگ با بیان اینکه دانشگاه‌ها می‌توانند محور تولید علم و فناوری باشند، اضافه کرد: از ظرفیت‌های نهفته در دانشگاه‌ها برای بی اثر کردن تحریم‌ها در حوزه صنعت و تولید بهره گرفت.

وی با بیان اینکه دچار حبس و تحریم فناوری به کشور هستیم، افزود: دشمنان قسم خورده نظام اسلامی اجازه ورود فناوری‌های نوین و پیشرفته به کشور را نمی‌دهند و در این بخش دانشگاه‌ها و نخبگان دانشگاهی نقش مهمی در پر کردن خلاء های علمی و فناوری ایفا می‌کنند.

مدیرعامل برق منطقه‌ای گیلان با بیان اینکه دیوار تحریم‌ها دور کشور بنا شده است، گفت: برای شکستن حصر تحریم‌ها باید با تکیه بر علم و دانش بومی دنبال فناوری‌های نخست و تحول گرا باشیم.

لزوم تقویت انرژی‌های نو، سبز و تجدید پذیر

دشت بزرگ با بیان اینکه گیلان بستر مناسبی برای رویش نیروگاه‌های سبز است، اضافه کرد: دانشگاه‌های گیلان در تقویت نیروگاه سبز و انرژی پاک پیش رو و پیشگام باشند.

وی با تاکید بر لزوم تقویت انرژی‌های نو، سبز و تجدید پذیر افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند ۲۰ درصد انرژی و برق مصرفی را از انرژی پاک و تجدید پذیر استفاده کنند.

مدیرعامل برق منطقه‌ای گیلان با بیان اینکه دولت سیزدهم گام بلندی برای توسعه انرژی‌های نو برداشته است، گفت: تولید بیش از ۴۵۰۰ مگاوات انرژی نو و تجدید پذیر در برنامه دولت است که از این مقدار سهم گیلان تولید ۲۰ مگاوات است.

دشت بزرگ با اشاره به چالش‌ها و تهدیدهای صنعت برق در گیلان بیان کرد: جنگل می‌تواند تهدید برای پایداری شبکه برق باشد در حالی که فرصتی برای توسعه است.

وی با بیان اینکه دانشگاه‌ها با روش علمی تهدیدها را تبدیل به فرصت کنند، افزود: ارائه نظر، پیشنهاد و راهکار برای فرصت سازی تهدیدها مورد توجه دانشگاه‌ها قرار گیرد.

مدیرعامل برق منطقه‌ای گیلان با بیان اینکه ۷۰ درصد شبکه‌های برق گیلان در مناطق جنگلی متمرکز است، گفت: دانشگاه مدل علمی و دانش پایه را تعریف کند تا زندگی مسالمت آمیزی بین انسان و جنگل برقرار شود.

کد مطلب 5996649

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