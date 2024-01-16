به گزارش خبرنگار مهر، محمود دشت بزرگ عصر سه شنبه در همایش امضای تفاهم نامه فی ما بین برق منطقهای با دانشگاه فنی و حرفهای در رشت اظهار کرد: دانشگاه یک مرکز و کانون برای تولید دانش و فناوری است.
وی با اشاره به جنگ نابرابر اقتصادی و تحریمهای دشمن علیه نظام اسلامی افزود: تولید فناوریهای نوین و تکیه بر دانش بومی میتواند حصر تحریم را بکشند.
مدیرعامل برق منطقهای گیلان با بیان اینکه تعامل صنعت و دانشگاه یک معامله برد _ برد است، گفت: تکامل گرایی و نتیجه محوری بر پایه تعامل دو طرف صنعت و دانشگاه تحقق میپذیرد.
دشت بزرگ با بیان اینکه دانشگاهها میتوانند محور تولید علم و فناوری باشند، اضافه کرد: از ظرفیتهای نهفته در دانشگاهها برای بی اثر کردن تحریمها در حوزه صنعت و تولید بهره گرفت.
وی با بیان اینکه دچار حبس و تحریم فناوری به کشور هستیم، افزود: دشمنان قسم خورده نظام اسلامی اجازه ورود فناوریهای نوین و پیشرفته به کشور را نمیدهند و در این بخش دانشگاهها و نخبگان دانشگاهی نقش مهمی در پر کردن خلاء های علمی و فناوری ایفا میکنند.
مدیرعامل برق منطقهای گیلان با بیان اینکه دیوار تحریمها دور کشور بنا شده است، گفت: برای شکستن حصر تحریمها باید با تکیه بر علم و دانش بومی دنبال فناوریهای نخست و تحول گرا باشیم.
لزوم تقویت انرژیهای نو، سبز و تجدید پذیر
دشت بزرگ با بیان اینکه گیلان بستر مناسبی برای رویش نیروگاههای سبز است، اضافه کرد: دانشگاههای گیلان در تقویت نیروگاه سبز و انرژی پاک پیش رو و پیشگام باشند.
وی با تاکید بر لزوم تقویت انرژیهای نو، سبز و تجدید پذیر افزود: دستگاههای اجرایی موظف هستند ۲۰ درصد انرژی و برق مصرفی را از انرژی پاک و تجدید پذیر استفاده کنند.
مدیرعامل برق منطقهای گیلان با بیان اینکه دولت سیزدهم گام بلندی برای توسعه انرژیهای نو برداشته است، گفت: تولید بیش از ۴۵۰۰ مگاوات انرژی نو و تجدید پذیر در برنامه دولت است که از این مقدار سهم گیلان تولید ۲۰ مگاوات است.
دشت بزرگ با اشاره به چالشها و تهدیدهای صنعت برق در گیلان بیان کرد: جنگل میتواند تهدید برای پایداری شبکه برق باشد در حالی که فرصتی برای توسعه است.
وی با بیان اینکه دانشگاهها با روش علمی تهدیدها را تبدیل به فرصت کنند، افزود: ارائه نظر، پیشنهاد و راهکار برای فرصت سازی تهدیدها مورد توجه دانشگاهها قرار گیرد.
مدیرعامل برق منطقهای گیلان با بیان اینکه ۷۰ درصد شبکههای برق گیلان در مناطق جنگلی متمرکز است، گفت: دانشگاه مدل علمی و دانش پایه را تعریف کند تا زندگی مسالمت آمیزی بین انسان و جنگل برقرار شود.
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