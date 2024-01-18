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۲۸ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۰۹

در گفت‌وگو با مهر عنوان شد؛

دعا هم خواستن و هم چگونه خواستن را به ما تعلیم می‌دهد

دعا هم خواستن و هم چگونه خواستن را به ما تعلیم می‌دهد

حجت الاسلام قبادی گفت: یکی از شیوه‌ها و مصادیق بهره مندی از برکات لیله الرغائب عمل به توصیه رسول خدا (ص)، توسل به خداوند از طریق دعا است.

حجت الاسلام علیرضا قبادی پژوهشگر دینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درخصوص لیله الرغائب اظهار داشت: منابع روایی، اولین شب جمعه ماه رجب را «لیله» با فضلیتی بر شمردند و در بهره‌مندی از آن بسیار سفارش کردند. درباره ضرورت بهره مندی و توجه درباره این شب پیامبر (ص) فرمودند: که از این شب غفلت نکنید!

وی افزود: رغائب، در دو معنای به کار رفته است. بنابر معنای اول شب میل و توجه و بر پایه معنای دوم شب عطاء و بخشش فراوان است. البته در عرف جامعه ما، شب آرزوها، معنا شده است، این ترجمه چندان درست و دقیق نیست؛ اما با دو معنای لغوی رغائب مرتبط است؛ زیرا این شب زمانی برای برآورده شدن آرزوهاست آنچه درباره این شب از شرح و معنای لغوی مهم‌تر است، بهره مندی و کسب فیض از این شب پر فضیلت است.

قبادی با بیان اینکه یکی از شیوه‌ها و مصادیق بهره مندی از برکات این شب و عمل به توصیه رسول خدا (ص)، توسل به خداوند از طریق دعا است، اظهار داشت: دعا هم اسباب تحصیل مواهب فراوان الهی و هم رهنمودی در نوع درخواست و رغبت‌های متعالی است. به عبارت دیگر، دعا هم خواستن و هم چگونه خواستن را به ما تعلیم می‌دهد. هر چند تمامی ادعیه ماثور از جمله دعای پرفیض کمیل چنین خصلتی دارند؛ اما یکی از ادعیه‌ای که هم معارف بلندی دارد و هم راهنما و الگوی شایسته ای برای تنظیم رغبت‌ها و هم مصادیق رغبت‌های متعالی را به ما نشان می‌دهد، دعای کوتاهی به نام «خاب الوافدون» است. دعای مزبور دعای کوتاهی از امام صادق (ع) است و خواندن آن در هر روز ماه رجب سفارش شده است.

این پژوهشگر دینی درباره این دعا گفت: این دعا از سه بخش تشکیل شده است قسم نخست این دعا، به معرفت توحیدی بسیار مهم درباره التجا به خداوند در زندگی اشاره دارد و نتیجه مراجعه انسان به غیر خداوند را ناامیدی، خسارت، تباهی و بی سرپناهی بر می‌شمارد.

وی ادامه داد: در بخش دوم به گشودگی بارگاه الهی به روی بندگان، عنایت و فضل او، دسترسی آسان به خداوند، گستردگی رزق او حتی برای نافرمانان، بردباری او هرچند نسبت به دشمنان، احسان او حتی در رابطه با بد کرداران، و مدارا خداوند هرچند با سرکشان است قسمت پایانی، مصادیقی از درخواست‌ها و رغبت هاست.

قبادی در پایان خاطرنشان کرد: امام صادق (ع) از خداوند هدایت، هدایت یافتگان، تلاش کوشایان، قرار نگرفتن در زمره غفلت کنندگان و دورماندگان و در نهایت آمرزش روز جزا را تقاضا می‌کند.

کد مطلب 5997957
فاطمه علی آبادی

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