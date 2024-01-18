حجت الاسلام علیرضا قبادی پژوهشگر دینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درخصوص لیله الرغائب اظهار داشت: منابع روایی، اولین شب جمعه ماه رجب را «لیله» با فضلیتی بر شمردند و در بهره‌مندی از آن بسیار سفارش کردند. درباره ضرورت بهره مندی و توجه درباره این شب پیامبر (ص) فرمودند: که از این شب غفلت نکنید!

وی افزود: رغائب، در دو معنای به کار رفته است. بنابر معنای اول شب میل و توجه و بر پایه معنای دوم شب عطاء و بخشش فراوان است. البته در عرف جامعه ما، شب آرزوها، معنا شده است، این ترجمه چندان درست و دقیق نیست؛ اما با دو معنای لغوی رغائب مرتبط است؛ زیرا این شب زمانی برای برآورده شدن آرزوهاست آنچه درباره این شب از شرح و معنای لغوی مهم‌تر است، بهره مندی و کسب فیض از این شب پر فضیلت است.

قبادی با بیان اینکه یکی از شیوه‌ها و مصادیق بهره مندی از برکات این شب و عمل به توصیه رسول خدا (ص)، توسل به خداوند از طریق دعا است، اظهار داشت: دعا هم اسباب تحصیل مواهب فراوان الهی و هم رهنمودی در نوع درخواست و رغبت‌های متعالی است. به عبارت دیگر، دعا هم خواستن و هم چگونه خواستن را به ما تعلیم می‌دهد. هر چند تمامی ادعیه ماثور از جمله دعای پرفیض کمیل چنین خصلتی دارند؛ اما یکی از ادعیه‌ای که هم معارف بلندی دارد و هم راهنما و الگوی شایسته ای برای تنظیم رغبت‌ها و هم مصادیق رغبت‌های متعالی را به ما نشان می‌دهد، دعای کوتاهی به نام «خاب الوافدون» است. دعای مزبور دعای کوتاهی از امام صادق (ع) است و خواندن آن در هر روز ماه رجب سفارش شده است.

این پژوهشگر دینی درباره این دعا گفت: این دعا از سه بخش تشکیل شده است قسم نخست این دعا، به معرفت توحیدی بسیار مهم درباره التجا به خداوند در زندگی اشاره دارد و نتیجه مراجعه انسان به غیر خداوند را ناامیدی، خسارت، تباهی و بی سرپناهی بر می‌شمارد.

وی ادامه داد: در بخش دوم به گشودگی بارگاه الهی به روی بندگان، عنایت و فضل او، دسترسی آسان به خداوند، گستردگی رزق او حتی برای نافرمانان، بردباری او هرچند نسبت به دشمنان، احسان او حتی در رابطه با بد کرداران، و مدارا خداوند هرچند با سرکشان است قسمت پایانی، مصادیقی از درخواست‌ها و رغبت هاست.

قبادی در پایان خاطرنشان کرد: امام صادق (ع) از خداوند هدایت، هدایت یافتگان، تلاش کوشایان، قرار نگرفتن در زمره غفلت کنندگان و دورماندگان و در نهایت آمرزش روز جزا را تقاضا می‌کند.