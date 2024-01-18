محمدصالح جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حملات موشکی ایران به مقرهای جاسوسی و تروریستی در اربیل و سوریه و پاکستان اظهار کرد: این اقدام و حملات سپاه پاسداران به مقر تروریست‌ها، مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات دقیقی بوده که در نتیجه رصد توطئه‌گران به ویژه تروریست‌ها علیه کشور بود.

وی افزود: این اقدام کوبنده ایران، نشان از اقتدار و جایگاه بالای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه دارد؛ چرا که به طور یقین نیروهای مسلح ما وظیفه خود را ایجاد امنیت کشور و دور ساختن تهدیدات امنیتی از سوی دولت و کشورهایی که تولید ناامنی برای ملت می‌کنند، می‌دانند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: نگاه ویژه سپاه، به رصد تحرکات تروریست‌ها در منطقه بوده و در مواقع لزوم با برخورد قهری و اقدام لازم در این کشورها مواجه خواهند شد.

جوکار عنوان کرد: تشکیلات جاسوسی رژیم صهیونیستی به ویژه در کشورهای همسایه و مقرهای تروریستی که در برخی کشورها دایر شدند و ایجاد فتنه می‌کنند و تماماً هدایت شده آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند و سپاه می‌بایست با چنین اقدام شجاعانه به جنایت اخیر آن‌ها پاسخ می‌داد.

وی گفت: نکته دیگر قابل اهمیتی که در کشور وجود دارد، حادثه دردناک تروریستی در کرمان است که در آن تعدادی از هموطنان عزیز ما به شهادت رسیدند، با توجه به تاکید و سفارش مقام معظم رهبری و لزوم اجرای عدالت، برخورد جدی با عاملان و امران این اقدام تروریستی، مورد توجه همه مردم خواهد بود.

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن اظهار کرد: این پاسخ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، درس عبرتی برای کسانی است که قصد ایجاد ناامنی در کشور ما دارند و قدر مسلم همه این دشمنان به سزای عملشان خواهند رسید، این اقدام مؤثر تنها یک گوشمالی و انتقامی کوچک بود و باید منتظر پاسخ کوبنده‌تر و به موقع ایران باشند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به واسطه این اقدام انقلابی که در راستای تحقق بخشیدن به فرمان ولایت انجام گرفت تقدیر و تشکر کرد.