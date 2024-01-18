به گزارش خبرنگار مهر، وحید حیدری صبح پنجشنبه در این آئین گفت: انجمن اهل قلم استان با هدف کمک به ایجاد زمینه مناسب برای احراز نقش فعالتر نویسندگان، مترجمان و مجتمع ساختن اهل قلم و به قصد ایجاد الفت و همدلی بیشتر در بین آنان از نویسندگان و اهالی قلم جهت عضویت در انجمن اهل قلم دعوت بهعمل میآورد.
وی بیان کرد: داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران، نداشتن سو پیشینه، تکمیل فرم در خواست عضویت، داشتن حداقل ۲۵ سال سن، سکونت، تحصیل یا اشتغال در استان، ارائه مدارک هویتی به همراه دو قطعه عکس و دارای شهرت عمومی در زمینه نویسندگی شرایط عمومی عضویت در این انجمن است.
حیدری اظهار کرد: نویسندگان دارا بودن ۲ عنوان کتاب از نویسندگان در گروه بزرگسالان، دارا بودن ۳ عنوان کتاب در گروه کودک و نوجوان، حضور مؤثر در مجامع عمومی و سایر برنامههای پیشنهادی هیأت مدیره در جهت تحقق اهداف انجمن و چاپ آخرین کتاب در ۳ سال اخیر شرایط اختصاصی عضویت در انجمن اهل قلم است.
معاون فرهنگی و رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر ادامه داد: کتابهای کمک آموزشی برای عضویت مورد تأیید نیست.
حیدری عنوان کرد: ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ آخرین مهلت ثبتنام عضویت در انجمن تعیین شده که اصحاب قلم میتوانند فرم تکمیل را از معاونت فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر و یا از سایت خبری اداره کل تهیه کنند.
دوره تربیت مدرس سرحلقههای مطالعاتی
همزمان با آئین تجلیل از برگزیدگان سومین دوره جایزه انتخاب کتاب سال استان بوشهر از پوستر دوره تربیت مدرس سرحلقههای مطالعاتی در بوشهر رونمایی شد.
معاون فرهنگی و رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یک دوره تربیت مدرس سرحلقههای مطالعاتی در بوشهر را با حضور اساتید مجرب ملی و استانی برگزار میکند.
وی بیان کرد: سیر جریانی مطالعه، حلقه داری (الگوهای حلقههای مطالعاتی)، مساله شناسی مطالعه، شیوههای جذب و روشهای خلاقانه مطالعاتی از سرفصلهای این دوره است.
حیدری افزود: این دوره عمومی و دارای محدودیت بوده و علاقهمندان میتوانند تا ۲۰ بهمن ماه نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
وی اظهار کرد: زمان برگزاری کلاسهای دوره روزهای پنجشنبه و جمعه در اسفند ماه سال جاری است.
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